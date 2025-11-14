Nawrocki na meczu Polska – Holandia. Tak potraktowali go kibice

W piątek 14 listopada mija dokładnie 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Z tej okazji głowa państwa spotkała się z wyborcami w Mińsku Mazowieckim.

W trakcie swojego wystąpienia polityk tłumaczył m.in. dlaczego zdecydował się zablokować nominacje sędziowskie i nie wyraził zgody na nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy ABW i kontrwywiadu.

Nawrocki o akcji „wetomat”

Karol Nawrocki odniósł się również do akcji KO, która rozkręciła w mediach społecznościowych akcję „wetomat”. W ten sposób chciano pokazać, że prezydent blokuje rządowe inicjatywy.

– Jedno ze środowisk politycznych nazwało mnie wetomatem, ale widocznie są tam pewne problemy ze statystyką, z taką podstawową matematyką i ze statystyką – powiedział polityk. – Podpisałem 70 ustaw przedstawionych przez parlament a zawetowałem 13. Statystyka jasno pokazuje, że to trochę za mało, żeby nazwać kogoś wetomatem – uzupełnił.

Nawrocki na meczu Polaków. Tak zareagowali kibice

Po zakończeniu wiecu Karol Nawrocki udał się do Warszawy, aby oglądać z trybun PGE Narodowego mecz Polska – Holandia.

Polityk tłumaczył, że „zdecydował się pójść na mecz, ponieważ obecność głowy państwa na ważnych wydarzeniach, także sportowych, jest naturalną częścią jego obowiązków”. – Prezydent musi być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport też jest ważny – zaznaczył.

Karol Nawrocki pojawił się na PGE Narodowym w towarzystwie swojego młodszego syna Antoniego. Miejsce obok głowy państwa zajął prezes PZPN Cezary Kulesza.

Obecność prezydenta nie umknęła uwadze publiczności. Już kilka minut po rozpoczęciu spotkania część kibiców zaczęła skandować nazwisko Karola Nawrockiego.

Dla podopiecznych Jana Urbana mecz Polska – Holandia to przedostatni etap eliminacji mistrzostw świata. Spotkanie w Warszawie to pojedynek wicelidera z liderem grupy G. Wcześniejszy mecz eliminacyjny pomiędzy Holendrami a Polakami, w Rotterdamie zakończyło się na bramkowym remisie (1:1).

