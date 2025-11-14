Jan Urban odsłonił karty. Selekcjoner postawił na mocną ofensywę!

Tak jak można było przewidywać przed rozpoczęciem, trener Jan Urban tym razem – tak jak zapowiadał – postawi na zespół, który przede wszystkim ma pokazać kilka argumentów ofensywnych.

Do bramki Polski wskoczył Kamil Grabara. W obronie z nowych twarzy zagrają Tomasz Kędziora i Jan Ziółkowski. W środku pola będzie funkcjonował Sebastian Szymański, a za plecami Roberta Lewandowskiego znalazł się Michał Skóraś.

Skład Polaków na mecz z Holandią:

Kamil Grabara – Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Jakub Kiwior – Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski – Jakub Kamiński, Michał Skóraś – Robert Lewandowski.

Polska – Holandia na PGE Narodowym. Gospodarze ograją faworyta?

Mecz w Warszawie będzie starciem wicelidera z liderem grupy G. Co więcej, w pierwszym spotkaniu eliminacyjnym pomiędzy Holendrami a Polakami, w Rotterdamie zakończyło się na bramkowym remisie (1:1). Polacy z pewnością będą chcieli ponownie pokazać się z dobrej strony, mając za rywala czołowy zespół nie tylko Europy, ale i w skali światowej.

Reprezentacja Polski walczy o awans na trzecie z rzędu mistrzostwa świata, wcześniej kwalifikując się zarówno do turnieju w Katarze (2022), jak i mundialu za naszą wschodnią granicą (2018). Jeśli taka sztuka by się udała, Polska zaliczyłaby taki rezultat – tj. trzy kwalifikacje mundialowe z rzędu – po raz pierwszy od 1986 roku. Czyli złotych czasów polskiego futbolu, na czele m.in. z medalami MŚ kadr selekcjonerów Antoniego Piechniczka czy wcześniej Kazimierza Górskiego.

Holendrzy w ostatnich 14 meczach nie przegrali z Polakami, z czego siedem zwycięstw odnieśli w dziewięciu poprzednich starciach. Oranje potrzebują remisu na PGE Narodowym, żeby zapewnić sobie awans na przyszłoroczny mundial. Po raz ostatni Polska ograła Holandię w… maju 1979 roku, podczas eliminacji do Euro 1980. Wówczas gole dla Polaków zdobyli Zbigniew Boniek i Włodzimierz Mazur.

Mecz Polska – Holandia odbędzie się w piątek (tj. 14 listopada) na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 20:45. Transmisję przeprowadzi TVP1 oraz TVP Sport. Dodatkowo internetowo można będzie skorzystać ze strony TVP Sport i aplikacji mobilnej sportowej stacji publicznej TVP.

