Telewizja Republika zaszokowała widzów! Marcin Gortat skwitował to krótko

Zaskakujące informacje napłynęły w czwartkowe (tj. 4 grudnia) przedpołudnie. Właśnie wtedy na platformie X głos zabrał Wojciech Michałowicz. Człowiek, którego głos jednoznacznie – przez wiele lat – kojarzył się z NBA. Czyli najlepszą koszykarską ligą na świecie, w której można podziwiać popisy czołowych zawodników globu.

Telewizja Republika rusza ze sportem? NBA i komentarz Michałowicza

Michałowicz poinformował w mediach społecznościowych o swoim powrocie do komentowania NBA. Przypomnijmy, że od tego sezonu (tj. 2025/26) mecze najlepszego na świecie basketu można oglądać na antenach Eurosportu. Prawa do pokazywania NBA posiada grupa Warner Bros Discovery.

Mecze można oglądać na platformie Player, Eurosporcie 3 i od czasu do czasu również w otwartych kanałach. Skąd zatem pomysł z Republiką?

„Z satysfakcją informuję, że po ponad 3 latach wracam do komentowania NBA! Stanie się to już w nocy z piątku na sobotę przy okazji meczu LA Lakers – Boston Celtics na antenie telewizji Republika. Będziemy się spotkać regularnie. Zapraszam od godziny 0:30” – przekazał w mediach społecznościowych znany komentator.

Co ciekawe, wg informacji przekazanych przez Onet i „Przegląd Sportowy”, za tym koszykarskim pomysłem ma stać Michał Rachoń. Dziennikarz Republiki w przeszłości uprawiał koszykówkę, grając nawet na poziomie II ligi. Rachoń ma zresztą na swoim koncie kilka sportowych wątków, więc należy się spodziewać, że sama NBA nie będzie jedynym pomysłem na rozwój sportu w telewizji.

Wpis Michałowicza skomentował Marcin Gortat. Były koszykarz NBA w udostępnionym poście komentatora dodał wymowne emotki, kpiąc z pomysłu, kojarzonej z prawicową stroną Republiką.

W kontekście praw telewizyjnych i sublicencji wydaje się, że formuła pokazania meczu NBA z komentarzem Michałowicza będzie dotyczyć raczej formatu publicystycznego. Program bardziej będzie omawiał spotkanie (analiza w studio), aniżeli faktycznie kibice zobaczą przekaz bezpośredni z USA. Wszystko zapewne wyjaśni się podczas premierowego spotkania z widzami w TVR.

