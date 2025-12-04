Rosjanka wywołała ogromny skandal. Tenisistka prowokowała w trakcie wojny

Trzeba zatem będzie zacząć się przyzwyczajać do nowych realiów, w kontekście zawodowej kariery jednej z rosyjskich tenisistek. W wieku 24 lat Anastazja Potapowa podjęła decyzję, że przy jej nazwisku ponownie pojawi się flaga. Ze względu na wojnę w Ukrainie, od 2022 roku Rosjanka oficjalnie nie mogła się posługiwać swoją narodowością w rywalizacji tenisowej. Od sezonu 2026 Potapowa zostanie jednak Austriaczką.

WTA: Anastazja Potapowa pod flagą Austrii. To znana rosyjska skandalistka

Tenis jest jedną z nielicznych dyscyplin sportowych, w których Rosja i Białoruś ma swoich przedstawicieli – choć bez oficjalnego przedstawiania z flagą państwową. Przykłady? Ten najbardziej znany, to Aryna Sabalenka, czyli liderka światowego rankingu WTA, najgroźniejsza rywalka Igi Świątek. Zawodniczka jest Białorusinką, urodzoną w Mińsku.

O swojej decyzji zmiany barw narodowych Potapowa poinformowała w czwartek, tj. 4 grudnia. Jej wpis w mediach społecznościowych wywołał lawinę komentarzy.

„Z przyjemnością informuję wszystkich, że mój wniosek o obywatelstwo został zaakceptowany przez rząd austriacki. Austria to miejsce, które kocham, jest niesamowicie przyjazne i miejsce, w którym czuję się jak w domu. Uwielbiam przebywać w Wiedniu i nie mogę się doczekać, kiedy będzie już oficjalnie moim drugim domem. W ramach tego z dumą ogłaszam, że od 2026 roku będę reprezentować moją nową ojczyznę Austrię w mojej zawodowej karierze tenisowej” – napisała na Instagramie tenisistka.

Poza tymi pozytywnymi, z życzeniami powodzenia, Potapowa otrzymuje również pytania od kibiców o niedawny turniej pod szyldem rosyjskiego Gazpromu, w którym wystąpiła oficjalnie w barwach Rosji. Dodajmy, wydarzenie to było solidnie opłacone przez organizatorów, co akurat nie jest żadną niespodzianką, widząc sponsora głównego.

Potapowa w przeszłości „zasłynęła” z kilku prowokacyjnych zachowań, jasno ukazujących, jakie nastawienie w kontekście wojny w Ukrainie ma Rosjanka. Przykład? Pamiętne zdjęcie w koszulce Spartaka Moskwa na korcie w Dubaju. To był rok 2023.

Mało? Jeszcze wcześniej, bo w 2022, Potapowa w trakcie meczu turnieju w USA – podczas rywalizacji ze swoją rodaczką Anną Kalinską – zażądała wyproszenia z trybun kobiety, która siedziała na trybunach z flagą Ukrainy. Ostatecznie po interwencji ochrony, ukraińskie barwy faktycznie zniknęły z pola widzenia Rosjanek w trakcie spotkania.

Najwyraźniej Potapowa przekalkulowała możliwości, jakie daje obywatelstwo Austrii oraz zyskanie miana numeru 1 w kontekście austriackiego tenisa pań. Rosjanka, która będzie reprezentować austriackie barwy, zajmuje obecnie 51 miejsce w rankingu WTA. W przypadku Austriaczek kolejną na liście światowej jest Julia Grabher.

