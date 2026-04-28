FC Barcelona z decyzją ws. Roberta Lewandowskiego! Koniec spekulacji

Robert Lewandowski jest piłkarzem, który będąc u progu 38 lat, nadal może przebierać w ofertach – co do swojej klubowej przyszłości. Co jest pewne? Polakowi w czerwcu 2026 wygasa kontrakt.

Czy FC Barcelona chciałaby pozostawić Lewandowskiego na kolejny sezon w swoich szeregach? Tak, ale... I tutaj właśnie zaczyna się cała telenowela transferowa, która trwa od dobrych kilku miesięcy.

FC Barcelona z decyzją ws. Roberta Lewandowskiego. To koniec spekulacji!

Na łamach WPROST informujemy na bieżąco o tym, czy nastąpiły jakiekolwiek postępy – zarówno w negocjacjach Polaka z obecnym pracodawcą – jak i ew. transferem do innego miejsca, aniżeli stolica Katalonii.

W ostatnim czasie pojawiły się wieści m.in. wskazujące na bierność ze strony mistrzów Hiszpanii. Choć pojawiały się informacje sugerujące, że Lewandowski otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu z Barcą, w praktyce nie miała się jednak pojawić żadna oferta. A taki obrót spraw sugerowałby, że Polak swoje siły może przekierować nie na przyszłość w szeregach Dumy Katalonii, a szukanie rozwiązań, które dadzą mu miejsce do gry w sezonie 2026/27.

Bardzo zainteresowany pozyskaniem Polaka ma być Juventus. Turyński gigant widziałby RL9 w Serie A, jako rozwiązanie swoich ofensywnych problemów. Tym bardziej że Juve jest bliskie zapewnienia sobie miejsca w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Ważne jest zatem, żeby zarówno na Półwyspie Apenińskim, jak i w Champions League – mieć bramkostrzelnego napastnika.

Nowe wieści ws. Lewandowskiego pojawiły się we wtorek (tj. 28 kwietnia) prosto z Katalonii.

twitter

Zdaniem dziennikarzy „Mundo Deportivo” Barca wreszcie złożyła ofertę Lewandowskiemu. Tak, jak wcześniej podawano, ma ona zawierać znaczną obniżkę zarobków (nawet o 50 proc.), dodatkowo inną rolę aniżeli dotychczas spełniał Polak. Choć akurat ta druga kwestia jest największą kością niezgody w negocjacjach. RL9 nie czuje się bowiem graczem, który miałby być już tylko rezerwowym, zwłaszcza biorąc pod uwagę pojawiające się – ciekawe oferty dla kapitana reprezentacji Polski.

Decyzja ze strony Polaka, zdaniem dziennikarzy katalońskiego dziennika sportowego, może zapaść w kolejnym tygodniu. Czyli dosłownie na kilkanaście dni przed wygaśnięciem kontraktu Lewandowskiego z Barcą. W przypadku "Lewego" mówi się o ofertach z Włoch (poza Juventusem dodatkowo AC Milan) oraz Stanów Zjednoczonych (Chicago Fire).

Wielki gest Roberta Lewandowskiego. To dopiero była niespodzianka!Czytaj też:

Legia Warszawa spadnie z PKO BP Ekstraklasy? Ten mecz będzie kluczowy!