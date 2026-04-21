FC Barcelona nie zrobiła nic ws. Roberta Lewandowskiego! Szokujące wieści

Robert Lewandowski występuje w barwach Barcy od lata 2022 roku. Szybko okazało się, że łatwość zdobywania goli z niemieckich boisk Polak przeniósł na hiszpańskie realia. FC Barcelona dźwignęła się za to, ponownie mierząc wysoko – nie tylko w kontekście krajowego podwórka – ale również rywalizacji w europejskich pucharach.

Robert Lewandowski żegna się z FC Barcelona? Zaskakujące wieści

W ostatnich tygodniach pojawiały się kolejne doniesienia medialne, sugerujące, że mistrzowie Hiszpanii mają zamiar pozostawić RL9 na jeszcze jeden sezon w swoich szeregach. Co więcej, mówiono o ofercie, która miała wpłynąć i być opcją dla Lewandowskiego, już bezpośrednio ze strony FCB.

Nowe światło na sytuację rzucono jednak we wtorek (tj. 21 kwietnia), ponownie za pośrednictwem mediów na Półwyspie Iberyjskim. Jak się okazuje, Lewandowski miał nie otrzymać żadnej oferty ze strony swojego obecnego pracodawcy. Jeśli faktycznie tak wyglądają fakty, trudno dziwić się Polakowi, że coraz mocniej mówi się o zmianie frontu i poszukiwaniach nowego klubu.

Umowa RL9 z Barcą wygasa w czerwcu 2026 roku. Katalończycy chcieliby, przynajmniej tak dotychczas wydawało, pozostawić Polaka w klubie na innych warunkach. Przede wszystkim Lewandowski miałby zarabiać mniej o około 50 proc. obecnych poborów. Co więcej, rola „Lewego” również miałaby ulec zmianie. RL9 stałby się kimś w rodzaju mentora dla młodszych piłkarzy z formacji ofensywnych. Podobną rolę spełnia już Wojciech Szczęsny, który jest rezerwowym bramkarzem, wspierającym „jedynkę” w zespole Hansiego Flicka – czyli Joana Garcię.

Jeśli jednak rzeczywiście Barca nie wystosowała żadnej oferty w stronę Polaka, można spodziewać się, że w kolejnych tygodniach pojawi się już konkretna informacja, jak będzie wyglądać przyszłość Lewandowskiego. Tym bardziej że w grze o polskiego napastnika jest kilka naprawdę dużych klubów.

Najbardziej konkretne w ostatnich tygodniach wydają się zespoły z Serie A. Na czele dwie duże firmy – Juventus oraz AC Milan.

