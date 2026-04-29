Śledztwo wokół problemów Igi Świątek. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości

Przypomnijmy, że do nieprzyjemnych zdarzeń doszło w trakcie rywalizacji, przeciwko Amerykance Ann Li. Iga Świątek toczyła z rywalką zacięty bój i właśnie rozpoczęła się decydująca, trzecia odsłona. Polka nie zdołała jednak przezwyciężyć problemów zdrowotnych, o których szerzej opowiedziała już po zejściu z kortu.

Śledztwo ws. Igi Świątek po turnieju w Madrycie. Skąd tajemniczy wirus?

Nowy numer 3. rankingu WTA zmuszony był skreczować. Polka opuszczała „pole bitwy” tenisowej z płaczem. Widać było, że problemy zdrowotne naprawdę mocno doskwierają Świątek.

Jak się miało okazać, polską tenisistkę zaatakował tajemniczy wirus. Świątek nie była zresztą jedyną postacią, która musiała radzić sobie z takimi problemami w Madrycie.

Przykra dolegliwość spotkała również Chorwata Marina Cilicia, Amerykankę Madison Keys czy Rosjankę Ludmiłę Samsonową. Swoje kłopoty w trakcie spotkania miała również Coco Gauff, która również musiała przedwcześnie – bo na etapie 1/8 finału – pożegnać się z turniejem rangi WTA 1000. Z tego też względu Amerykanka znajdzie się od początku maja za plecami Świątek w światowym rankingu.

Organizatorzy zmagań w stolicy Hiszpanii postanowili przeprowadzić śledztwo, co było powodem pojawienia się tajemniczego wirusa wśród zawodniczek i zawodników.

Niestety, wiele nie udało się wyjaśnić. Można zatem podejrzewać, że doszło do nieszczęśliwej sekwencji zdarzeń. Wykluczono powiązanie problemów żołądkowo-jelitowych z posiłkami, serwowanymi w trakcie prestiżowego wydarzenia.

„Brak związku między posiłkami turniejowymi a problemami żołądkowo-jelitowymi, które były przyczyną rezygnacji. Niemożliwe jest ustalenie jednoznacznego związku przyczynowo-skutkowego między posiłkami turniejowymi a zgłoszonymi ostrymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi” – przekazano w tekście francuskiego „L’Equipe”.

Świątek jest za to już w Rzymie, gdzie będzie przygotowywać się do nadchodzącego turnieju – ponownie o sporą stawkę, bo mowa o „tysiączniku”. Wydaje się, że ze zdrowiem Polki jest już dużo lepiej, aniżeli miało to miejsce jeszcze kilka dni temu.

