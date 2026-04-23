Iga Świątek spełniła wielkie marzenie. Co za obrazki z udziałem Polki!

Nie ulega wątpliwości, że Iga Świątek miała sporą frajdę z obu wydarzeń, o których było głośno w czwartek (tj. 23 kwietnia). Polska tenisistka zaczęła bowiem od sukcesu w postaci spokojnego, bardzo pewnego awansu do kolejnej rundy turnieju w Madrycie.

Świątek pokonała Ukrainkę Darię Snigur 6:1, 6:2.

Ogromna gratka dla Igi Świątek. Polka „dołączyła” do Realu Madryt!

Dużo ciekawiej było po kilku godzinach, kiedy w mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać obrazki z wizyty Polki na… stadionie Realu Madryt! Królewscy to z pewnością jeden z najważniejszych klubów piłkarskich na świecie. Świątek w przeszłości nie ukrywała, że jest wielką fanką właśnie tego zespołu.

Organizatorzy turnieju „tysiącznika”, zarówno pań jak i panów, wyszli naprzeciw sytuacji – decydując się na zaskakujący, treningowy kort. Został on bowiem umieszczony właśnie w samym sercu Estadio Santiago Bernabeu.

Pojawiła się tam Polka, w towarzystwie m.in. lidera rankingu ATP Jannika Sinnera czy Rafaela Nadala – w ostatnim czasie wyjątkowo bliskiej postaci dla Świątek. Mowa rzecz jasna o kwestii nowego szkoleniowca tenisistki, którym został Francisco Roig. Hiszpan wiele lat był obecny w sztabie „Rafy”.

Świątek na korcie zagrała m.in. z Thibaut Courtois – bramkarzem Królewskich.

Polka otrzymała również pamiątkową koszulkę Realu ze swoim nazwiskiem i numerem 1. Co więcej, stanęła do zdjęcia z legendarnym Florentino Perezem, czyli szefem madryckiego giganta.

Polka popisała się również swoimi piłkarskimi umiejętnościami, w tak szczególnym miejscu. Można odnieść słuszne wrażenie, że to było spełnienie marzeń dla tenisistki.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

