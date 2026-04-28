Bilety na mecze reprezentacji Polski siatkarzy już są! Warto się pospieszyć

Sezon reprezentacyjny A.D. 2026 polscy siatkarze rozpoczną już pod koniec maja. Właśnie wtedy odbędzie się turniej towarzyski, który zostanie rozegrany – najpierw w sosnowieckiej ArcelorMittal Park Arenie (20 maja) – a następnie w katowickim Spodku (22-23 maja). Oprócz Polski, w grze będzie można zobaczyć kadry Bułgarii, Serbii oraz Ukrainy.

Bilety na mecze reprezentacji Polski siatkarzy. Właśnie ruszyła sprzedaż!

Jak zatem widać, obsada pierwszego turnieju na terenie województwa śląskiego, jest naprawdę ciekawa. W końcu będzie można zobaczyć w akcji m.in. wicemistrzów (Bułgaria) i trzecią drużynę ubiegłorocznych MŚ.

Jak poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej, od wtorku (tj. 28 kwietnia), od godziny 12:00 – będzie można kupować bilety na ten towarzyski turniej. Wystarczy tylko zajrzeć pod specjalnie dedykowany link sprzedażowy.

Oprócz emocji czysto meczowych, w Katowicach odbędzie się kolejna edycja Alei Gwiazd Siatkówki. 22 maja na al. Korfantego, czyli tuż obok katowickiego Spodka, swoje pamiątkowe gwiazdy zaprezentują nowi laureaci i laureatka. W tym roku kapituła Alei Gwiazd Siatkówki zdecydowała się umieścić gwiazdy dla:

Blach Pruszyński – z okazji 20-lecia współpracy z Polską Siatkówką,



złotych medalistów IO 1976 – z okazji 50-lecia zdobycia medalu olimpijskiego w Montrealu,



Małgorzaty Niemczyk,



Michała Bąkiewicza,



Ireneusza Mazura,



Kamila Semeniuka.



Co czeka siatkarską kadrę w sezonie 2026? Przede wszystkim walka o obronienie tytułu najlepszej drużyny Starego Kontynentu, z imprezy w 2023 roku. 34. edycja ME siatkarzy odbędzie się w dniach 9-26 września.

Oprócz walki o medale ważną informacją jest kwestia zmiany systemu kwalifikacji olimpijskiej. Co to oznacza w praktyce? Jednym z etapów są właśnie mistrzostwa kontynentalne. FIVB podjęła decyzję, że triumfatorzy turniejów z Azji, Europy, Afryki oraz Ameryki Północnej i Południowej – zapewnią sobie bezpośredni awans na turniej olimpijski. Tym samym „rozdanych” zostanie 5 z 12 przepustek na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku.

Oprócz ME 2026 nie zabraknie tradycyjnych już rozgrywek Ligi Narodów. Polacy, którzy w 2025 roku zdobyli złoto VNL, zagrają w trzech turniejach fazy interkontynentalnej: w chińskim Linyi (10-14 czerwca), Gliwicach (24-26 czerwca) i Chicago (15-19 lipca). Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).

Oto przyszłość reprezentacji Polski! Piotr Graban o talentach u Nikoli Grbicia

