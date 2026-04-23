Iga Świątek z ważnym zwycięstwem. Polka odwróciła scenariusz!

Polka była zdecydowaną faworytką czwartkowego (tj. 23 kwietnia) pojedynku. Daria Snigur to obecnie tenisistka numer 98. w rankingu WTA. Dla porównania Polka może się pochwalić miejscem 4.

I tę różnicę na korcie było zdecydowanie widać. Polka zwyciężyła w dwóch setach 6:1, 6:2, mając właściwie tylko minimalne problemy na otwarcie drugiej partii. Ukrainka rozpoczęła bowiem od 2:0, niespodziewanie przełamując Polkę.

Świątek od tego czasu odwróciła jednak scenariusz seta, z wyniku 0:2 do 6:2 i zamknęła starcie bardzo pewnym zwycięstwem.

Iga Świątek ze zwycięstwem w Madrycie! Ważne otwarcie turnieju dla Polki

Mecz Świątek – Snigur trwał nieco ponad godzinę. W 1/16 finału polska tenisistka zmierzy się na pewno z rywalką z USA. Tak się bowiem złożyło, że przeciwniczkę dla Świątek wyłoni rywalizacja Alycia Parks – Ann Li. Niezależnie, kto ostatecznie stanie po drugiej stronie siatki, faworytką bez wątpienia będzie Polka.

Warto dodać, że turniej w Madrycie jest pierwszą okazją do gry Świątek na terenie jej nowego trenera. Hiszpan Francisco Roig, szef sztabu szkoleniowego, z pewnością chciałby, żeby na mączce jej podopiecznej poszło jak najlepiej.

Polka w sezonie 2026 nie zdołała przebrnąć przez granicę ćwierćfinału. Kto wie, może właśnie w stolicy Hiszpanii dojdzie do przełamania mistrzyni turnieju z 2024 roku. Warto dodać, że w ubiegłym sezonie najlepsza w Madrycie była Aryna Sabalenka.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

