Sensacja w PlusLidze. Transferowy hit przed meczem o medale

PGE Projekt Warszawa po ponad 550 dniach przełamał klątwę Asseco Resovii i to właśnie podopieczni Kamila Nalepki są o krok bliżej od brązowego medalu PlusLigi.

Pierwszy mecz tzw. finału pocieszenia dostarczył kibicom obu drużyn sporych emocji. Po pełnym zwrotów akcji pięciosetowym thrillerze, górą byli Warszawianie.

W ostatnich partiach spotkania to gospodarze zdecydowanie narzucili warunki gry, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę i kończąc mecz wynikiem 3:2. Po raz kolejny w tym sezonie kluczowe role odegrali Kevin Tillie oraz Jakub Kochanowski. Solidnie zaprezentowali się także Karol Kłos, Bartosz Gomułka i Jan Firlej.

PlusLiga. Dramatyczna kontuzja Bartosza Bednorza

Wynik sportowych zmagań zszedł jednak na drugi plan w związku z dramatyczną kontuzją Bartosza Bednorza. W pierwszej akcji tie-breaka przyjmujący niefortunnie stanął na stopie Artura Szalpuka. W efekcie doszło do nienaturalnego wygięcia stawu skokowego. Zawodnik musiał opuścić boisko przy pomocy sztabu medycznego i kolegów z drużyny.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jak poważny jest uraz Bartosza Bednorza. Przyjmujący PGE Projektu Warszawa opublikował na Instastories krótkie nagranie, na którym widać, że jego kostka jest mocno spuchnięta, co sugeruje, że w tym sezonie siatkarz może już nie wrócić do gry.

W decydującej partii meczu z Asseco Resovią Bartosza Bednorza zastąpił Bartosz Firszt, który pokazał się od doskonałej strony. Rywalizacja o brąz toczy się jednak do trzech zwycięstw. Przed kolejnymi spotkaniami w PlusLidze oraz turniejem finałowym Ligi Mistrzów, trener Kamil Nalepka ma do dyspozycji jeszcze dwóch innych przyjmujących – Brandona Koppersa oraz Kevina Tillie.

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa sprowadzi Aleksandra Śliwkę?

Jak się jednak okazuje, władze stołecznego klubu mogą skorzystać z transferu medycznego. Z informacji Jakuba Balcerzaka wynika, w Warszawie poważnie rozważany jest scenariusz, który zakłada sprowadzenie Aleksandra Śliwki.

Przyjmujący mógłby pomóc drużynie Kamila Nalepki w kolejnych meczach z Asseco Resovią, które zostaną rozegrane w czwartek 30 kwietnia o godzinie 17:30 (w Rzeszowie) oraz w niedzielę 3 maja o 14:45 (w Warszawie). Zgodnie z przepisami, Aleksander Śliwka nie będzie mógł wesprzeć PGE Projektu Warszawa podczas turnieju finałowego Ligi Mistrzów.

Kapitan reprezentacji Polski we wtorek 28 kwietnia zakończył sezon w Turcji. On również niedawno zmagał się z poważną kontuzją. Ostatni występ w barwach Halkbanku Ankara pokazuje jednak, że przyjmujący jest w bardzo dobrej dyspozycji. W ostatnim spotkaniu zdobył aż 21 punktów. Ponadto, według nieoficjalnych doniesień, w kolejnym sezonie Aleksander Śliwka ma zostać zawodnikiem PGE Projektu Warszawa.

