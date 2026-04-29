To koniec dla reprezentanta Polski! Potwierdziły się złe wieści

O jakiego rodzaju urazie mowa, w środowe (tj. 29 kwietnia) popołudnie, w specjalnym komunikacie poinformował PGE Projekt Warszawa.

„Badania obrazowe potwierdziły, że struktury kostne są nienaruszone. Doszło do uszkodzeń w obrębie ścięgien mięśni stopy. Mamy do czynienia ze złożonym urazem, który ze względu na swoją specyfikę wymaga bezwzględnego odciążenia i ukierunkowanej rehabilitacji. Naszym priorytetem jest to, aby proces leczenia przebiegł całkowicie bezpiecznie i wykluczył ryzyko odnowienia się kontuzji w przyszłości” – wyjaśnia dr Michał Konik z kliniki Rehasport, lekarz warszawskiego PGE Projektu.

Bednorz doznał kontuzji w ostatnim secie 1. meczu o brązowy medal w PlusLidze. Warszawianie ostatecznie wygrali po tie-breaku, ale strata przyjmującego może być naprawdę mocno odczuwalna na finiszu rozgrywek.

Koniec sezonu dla Bartosza Bednorza! PGE Projekt wydał komunikat

Przyjmujący zespołu, prowadzonego przez trenera Kamila Nalepkę, rozgrywał kapitalny sezon. Wg wielu, najlepszy ze wszystkich, które dotychczas zanotował na parkietach PlusLigi.

Tym bardziej bolesna jest strata Bednorza, który teraz będzie musiał skupić się na spokojnym powrocie do zdrowia.

„Najważniejsze dla nas jest teraz zdrowie Bartka i jego spokojny powrót do pełnej sprawności” – powiedział Piotr Gacek, Prezes Zarządu PGE Projektu Warszawa.

Warto dodać, że warszawski zespół ma do zagrania nie tylko ostatnią serię, o 3. miejsce w PlusLidze, ale też turniej Final Four w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Warszawski klub po raz pierwszy w swojej historii awansował do tej fazy najważniejszego klubowego grania na Starym Kontynencie.

„Dziękuję za każde wsparcie, które do mnie trafia. Naprawdę to czuję i doceniam. Teraz skupiam się na powrocie do zdrowia. Zrobię wszystko, żeby wrócić silniejszy. Proszę o jedno. Trzymajcie kciuki za chłopaków, bo najlepsze jeszcze przed nimi” – przekazał Bartosz Bednorz.

W ostatnich kilkunastu godzinach pojawiła się informacja o potencjalnym następcy Bednorza – w ramach tzw. transferu medycznego. W szeregach PGE Projektu ma się pojawić Aleksander Śliwka. Przyjmujący, który zastąpi na stanowisku kapitana reprezentacji Polski w sezonie 2026 Bartosza Kurka.

Gruchnęło ws. Nikoli Grbicia! Ogromne zamieszanie wokół trenera PolakówCzytaj też:

Bilety na mecze reprezentacji Polski siatkarzy już są! Warto się pospieszyć