Iga Świątek otwarcie o relacji z Rafaelem Nadalem. To może zaskakiwać!

Polska tenisistka w 2024 roku triumfowała podczas turnieju w stolicy Hiszpanii. Tym razem Iga Świątek przyjechała do Madrytu, żeby poszukać swojego pierwszego półfinału w sezonie 2026. Obecnie Polka jest światową „czwórką” w rankingu WTA.

Iga Świątek i Rafael Nadal. Wiadomo, jak wygląda ich relacja

Od kilku tygodni Świątek ma nowego trenera. Został nim Francisco Roig. Hiszpan w przeszłości przez prawie dwie dekady pracował w sztabie Rafaela Nadala. Świątek do sezonu na kortach ziemnych przygotowywała się zresztą pod okiem legendarnego hiszpańskiego mistrza oraz Roiga, na kortach akademii Rafy na Majorce.

Po pewnym zwycięstwie nad Ukrainką Darią Snigur (6:1, 6:2), Polka opowiedziała, jak wygląda codzienna relacja z Nadalem.

– Nie wiem, czy Rafa ogląda moje mecze, bo jest bardzo zajęty, ale wiem, że zawsze mogę się do niego zwrócić, jeśli czegoś potrzebuję, choć nie jesteśmy w stałym kontakcie – przyznała z uśmiechem polska tenisistka.

Oboje spotkali się podczas wizyty na specjalnie przygotowanym korcie tenisowym, na stadionie piłkarskiego Realu Madryt. Nie jest tajemnicą, że Rafa jest wielkim fanem Królewskich, podobnie zresztą, jak sama Świątek.

Nie brakowało wymiany uśmiechów i życzliwości, zresztą, atmosfera była naprawdę wyjątkowa. Widać było, że Polka spełniła swoje marzenia, o czym pisaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

