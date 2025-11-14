Polacy dostali ten wynik tuż przed meczem. Wszystko jest już jasne

Finowie fatalnie zakończyli eliminacje do MŚ 2026. Finlandia mogła przedłużyć swoje nadzieje na baraże dobrym wynikiem w meczu z Maltą. Zamiast wygrać u siebie, Finowie pokazali, jak chimeryczną są drużyną. Piątkowy mecz zakończył się bowiem sensacyjną porażką gospodarzy 0:1.

Tym samym Malta zapewniła... pewne miejsce w barażach reprezentacji Polski. Polacy jeszcze przed wyjściem na boisko na mecz z Holandią, wiedzą już na pewno, że zagrają co najmniej w strefie barażowej. Mecze tej fazy odbędą się w marcu 2026.

MŚ 2026: Polska pewna gry w barażach. Kompromitacja Finlandii z Maltą!

Wychodzi zatem na to, że najbardziej ciążącym wynikiem w kontekście walki o mundial po stronie reprezentacji Polski była czerwcowa wpadka w Helsinkach. Dotknięta różnymi problemami, również tymi pozaboiskowymi (m.in. konflikt Michała Probierza z Robertem Lewandowskim), polska drużyna przegrała 1:2 z gospodarzami. Prezentując się bardzo słabo, a sam mecz był ostatnim za kadencji selekcjonera Probierza. Polski Związek Piłki Nożnej ostatecznie, w porozumieniu z samym szkoleniowcem, zdecydował się na zakończenie tej współpracy.

Sam wynik w Helsinkach w ostatecznym rozrachunku nic nie dał Finom. Finlandia w ośmiu eliminacyjnych meczach zgromadziła zaledwie dziesięć punktów. Co ciekawe, Malta odniosła za to w grupie G tylko jedno zwycięstwo, właśnie to piątkowe, na terenie w Helsinkach. To też pokazuje skalę sukcesu, który zanotowali w meczu z Finami piłkarze reprezentacji Malty.

Warto dodać, że Polacy w ostatniej serii gier eliminacyjnych zagrają właśnie z Maltą, na terenie przeciwnika. Nie wydaje się jednak, żeby zespół trenera Urbana pozwolił sobie na jakąkolwiek wpadkę w starciu z dużo niżej notowanym przeciwnikiem.

