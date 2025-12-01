Robert Lewandowski na ustach całego świata. Oto dowód na fenomen Polaka

O jakich liczbach dokładnie mowa? Okazuje się, że Polak znalazł się na podium w doborowym towarzystwie. Obok Roberta Lewandowskiego są bowiem Lamine Yamal oraz Lionel Messi. Mowa o liczbie sprzedanych koszulek poszczególnych piłkarzy na świecie. W tej klasyfikacji Polak przegrał tylko z największym – wg wielu ekspertów oraz kibiców – w dziejach futbolu oraz jego potencjalnym następcą.

Robert Lewandowski na podium. Polak wyprzedził Cristiano Ronaldo!

Informacje i dokładne liczby pojawiły się w mediach społecznościowych. Miejsce Lewandowskiego na podium w takim zestawieniu pokazuje najlepiej, o jakiej skali popularności w przypadku „Lewego” mowa.

Polak z pewnością zyskał poprzez swoje przenosiny do FC Barcelony, latem 2022 roku. Wówczas Lewandowski był znany z popisów na boiskach – głównie Bundesligi – w barwach Bayernu Monachium. W stolicy Bawarii RL9 występował łącznie osiem lat (2014-22), wyrabiając sobie naprawdę dużą markę. Jednak takie firmy piłkarskie, jak Real Madryt czy FC Barcelona, to jednak półka wyżej, w świadomości globalnego futbolu.

Widać to zresztą po zestawieniu, w którym w pierwszej piątce znalazło się aż czterech zawodników obecnie grających w barwach Królewskich bądź Dumy Katalonii. Co więcej, w przypadku Messiego – nie ma wątpliwości, że jego fenomen najbardziej kojarzony jest z czasami występów dla Barcy. Można zatem śmiało przyjąć, że te dwa kluby zgarnęły dosłownie całość zainteresowania ze strony kibiców, patrząc na rekordowe liczby względem sprzedaży w samym 2025 roku.

Lewandowski znalazł się na trzecim miejscu, a koszulek z jego nazwiskiem sprzedało się ponad milion na całym świecie. Dokładnie 1110000. Będący na drugim miejscu Messi, obecnie grający w barwach Interu Miami, może się pochwalić liczbą 1278000 sprzedanych trykotów ze swoim nazwiskiem.

Na czele człowiek reprezentujący zupełnie nowe pokolenie, czyli Lamine Yamal. Ile koszulek Hiszpana zostało sprzedanych? Łącznie 1315000.

Kibiców z pewnością zaskoczyła nieobecność w czołowej trójce bądź piątce Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, który od kilku sezonów występuje na boiskach ligi w Arabii Saudyjskiej, może się pochwalić siódmym wynikiem na świecie. Trykotów z CR7 sprzedało się dokładnie 925000.

