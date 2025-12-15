19-letnia Polka skradła show. To nagranie oczarowało kibiców

Wiktoria Gajosz to z pewnością jedna z najbardziej utalentowanych polskich sprinterek. Urodzona w 2006 roku biegaczka ma już na swoim koncie kilka sportowych sukcesów.

Wiktoria Gajosz nadzieją polskiej lekkoatletyki

Rok 2024 okazał się przełomowy – najpierw pobiegła 300 metrów w znakomitym czasie 36,82 sekundy, ustanawiając najlepszy wynik w kraju w kategorii U20, a kilka tygodni później sięgnęła po mistrzostwo Polski U20 na dystansie 400 metrów.

Podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata U20 w 2024 roku Wiktoria Gajosz dołożyła do swojej kolekcji srebrny medal w sztafecie mieszanej 4 x 400 metrów, w której wystartowała wraz z Zofią Tomczyk, Jakubem Szarapo oraz Stanisławem Strzeleckim.

Z kolei w trakcie mityngu w Białej Podlaskiej ustanowiła kolejny rekord – tym razem na dystansie 200 metrów, który przebiegła w czasie 23.07. Tym samym poprawiła swoją życiówkę o ponad 6 sekund i trafiła na europejską listę rekordzistek wśród juniorek.

19-letnia Polka szczerze o problemach

Jak się okazuje, sprinterka ma za sobą trudne przejścia. – Niedawno miałam duże problemy. Chodziłam dość długo do psychologa. Sport kompletnie nie dawał mi satysfakcji. Liczyły się dla mnie tylko wyniki. Ciągle to była pogoń z mojej strony i udowadnianie innym, kim jestem i że moje wyniki nie są przypadkowe. To sprawiło, że zgubiłam nieco swoją sportową drogę – opowiadała w rozmowie z Interią Sport.

W powrocie na odpowiednie tory zawodniczce pomógł jej szkoleniowiec Damian Leszczyński. – Czuję, że to jest dla mnie ktoś więcej niż trener. To jest mój najlepszy przyjaciel. Nie ukrywamy swoich emocji i uczuć, co pozwala nam podtrzymać komunikację na wysokim poziomie – tłumaczyła 19-latka.

Wiktoria Gajosz podkreślała, że „chociaż jej największym sportowym marzeniem jest występ na igrzyskach olimpijskich, to przede wszystkim chce czuć radość i satysfakcję z uprawiania sportu”. – Można mieć wyniki, ale co z tego, skoro można też nie mieć z tego radości i nie być przez to szczęśliwą – wyjaśniała.

19-latka z Polski na ustach całego świata

Latem 2025 zawodniczka musiała poradzić sobie z kolejnymi osobistymi problemami – jej ojciec doznał udaru. - To wydarzyło się nagle. Byłam w dużym szoku. Dodatkowo, był to czas, w którym zdawałam matury. Trudno było się pozbierać – przyznała na łamach TVP Info.

Do tego doszły problemy z kontuzjami, przez co mistrzostwa europy U20 w fińskim Tampere nie zakończyły się po myśli 19-latki.

19-letnia Polka podbija media społecznościowe

Sprinterka niespodziewanie stała się gwiazdą sieci po tym, jak w połowie grudnia jeden z użytkowników serwisu X udostępnił w mediach społecznościowych nagranie z jej biegu na 200 m zarejestrowane podczas mistrzostw Polski we Włocławku.

Filmik w krótkim czasie obejrzało ponad 2,4 mln internautów a pod postem zaroiło się od pochlebnych komentarzy na temat polskiej biegaczki.

