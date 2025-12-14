Robert Lewandowski kontuzjowany! Niepokojące wieści prosto z Barcelony

O przebiegu kolejnego starcia w LaLiga w wykonaniu mistrzów Hiszpanii informowaliśmy w sobotę (tj. 13 grudnia). FC Barcelona zwyciężyła, ale trzeba przyznać, że nie był to porywający występ w wykonaniu drużyny trenera Hansiego Flicka.

Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Są nowe wieści ws. zdrowia Polaka!

Gospodarze mieli przede wszystkim problemy z finalizacją akcji. Rywal z Pampeluny przyjechał do stolicy Katalonii raczej w roli dostarczyciela punktów. Osasuna trzymała się jednak dzielnie aż do 70. minuty spotkania.

Ostatecznie dublet po stronie trafień dla Barcy zanotował Raphinha. To właśnie Brazylijczyk sprawił, że mistrzowie kraju mogli dopisać do swojego dorobku 14 zwycięstwo w 17 kolejce kampanii 2025/26.

Polscy kibice mogli mieć w sobotni wieczór kwaśne miny. W kadrze meczowej zabrakło Wojciecha Szczęsnego, mającego spore problemy zdrowotne, o czym Barcelona poinformowała w osobnym komunikacie.

Na ławce rezerwowych całe spotkanie spędził za to Robert Lewandowski. Polak został odstawiony przez trenera Flicka, a najbardziej wysuniętym piłkarzem Barcy był Ferran Torres. Hiszpan nie wpisał się jednak na listę strzelców, choć do siatki trafił, tyle tylko, że jego trafienie zostało anulowane przez sędziów VAR – ze względu na pozycję spaloną.

Co ciekawe, nieobecność „Lewego” na murawie to nie tylko decyzja trenera, a przede wszystkim… kolejne problemy zdrowotne. Hiszpańskie i katalońskie media donoszą, że niemiecki szkoleniowiec w głównej mierze musiał oszczędzić swojego ofensywnego asa.

Na czym polega zdrowotny problem Lewandowskiego? Według jednego ze źródeł Polak ma odczuwać ból ścięgna udowego. Kolejne dokłada wieści związane z bólem pleców i faktycznie, kłopotów mięśniowych.

Ze względu na brak stuprocentowej gotowości do gry, w niedzielę Polak nie trenował z drużyną. RL9 był skupiony w głównej mierze na profilaktycznych zajęciach na siłowni.

Sytuacja jest jednak o tyle niepokojąca, że Lewandowski ma nie być brany pod uwagę w tygodniu w kontekście meczu w Pucharze Króla. Inaczej ma za to wyglądać sytuacja względem Szczęsnego. Być może polski bramkarz wskoczy do „klatki” Barcelony.

Czyżby Lewandowskiego czekała zatem kolejna przerwa? To z pewnością nie byłaby dobra wiadomość pod kątem przeciągającej się sagi związanej z przyszłością RL9. Barcelona nie jest skora zaproponować nowej umowy Polakowi. Zdrowotne problemy mogą być w tym wypadku argumentem decydującym o rozstaniu w czerwcu 2026.

