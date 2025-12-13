Złe wieści o zdrowiu Wojciecha Szczęsnego. Jest specjalny komunikat

Mistrzowie Hiszpanii przekazali wieści o zdrowiu Polaka w sobotę, niemal w samo południe. Wojciech Szczęsny ma mieć problemy, które wykluczają szanse na obecność w sobotnim meczu ligowym.

„Bramkarz pierwszego składu Wojciech Szczęsny w ostatnim momencie wypadł ze składu na dzisiejszy mecz z Osasuną z powodu zapalenia żołądka i jelit” – napisano w komunikacie klubu.

Mecz FC Barcelona – Osasuna rozpocznie się o godzinie 18:30. Nie jest pewne, czy w składzie Barcy wystąpi Robert Lewandowski. W ostatnich dniach dużo ciepłych słów – z ust trenera Hansiego Flicka – padło bowiem pod adresem Ferrana Torresa. A Hiszpan jest bezpośrednim konkurentem dla Polaka do miejsca na ofensywnej szpicy Barcelony.

Wojciech Szczęsny nie zagra dla FC Barcelony! Jest specjalny komunikat

Wracając do Szczęsnego, polski bramkarz w ostatnich kilkunastu dniach wrócił na ławkę rezerwowych. Zakończyła się bowiem przerwa związana z kontuzją numeru 1 w szeregach mistrzów Hiszpanii, czyli Joana Garcii.

Szczęsny otrzyma jednak jeszcze swoje szanse, broniąc w rozgrywkach Pucharu Króla. Polak jest ceniony za wartość, którą wniósł do zespołu. Warto przypomnieć, że w polski piłkarz wrócił z... wcześniejszej emerytury, którą ogłosił po odejściu z Juventusu. W stolicy Piemontu Polak został źle potraktowany, pożegnany bez specjalnego bólu, choć Juve z pewnością wiele Szczęsnemu zawdzięczało.

Ostatecznie po Euro 2024 Szczęsny zakładał zakończenie kariery – zarówno reprezentacyjnej (to się stało), jak i klubowej. Barcelona potrzebowała jednak bramkarza i awaryjnie sięgnęła właśnie po Polaka. Szczęsny okazał się udanym ruchem transferowym, doświadczony golkiper nie oddał bowiem miejsca w bramce do końca sezonu 2024/25.

FC Barcelona po udanej kampanii zdecydowała się przedłużyć umowę z Polakiem do końca sezonu 2026/27.

