Polska coraz wyżej w rankingu UEFA. Bonus w Lidze Mistrzów jest o krok!

Hasło „ranking UEFA” jest najczęściej powtarzanym w kontekście występów polskich klubów piłkarskich w europejskich pucharach. Od kilku sezonów zespoły upodobały sobie w szczególności Ligę Konferencji. W kampanii 2025/26 jest aż czwórka przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy. Obecnie najwyżej stoją akcje Rakowa Częstochowa.

Liga Konferencji. Polskie kluby solidnie punktują w rankingu UEFA

Spoglądając na klubowy ranking federacji UEFA, Polska zajmuje 12. miejsce w stawce. Co istotne, nadal w grze jest komplet polskich drużyn. Strata do Grecji jest niewielka, nieco więcej nadrobić trzeba do Czech. Stąd tak szkoda, że Legia Warszawa w czwartkowy wieczór przegrała u siebie ze Spartą Praga (0:1).

Z drugiej jednak strony, zapewne nie będzie tak, że ekstraklasowe kluby do końca będą wszystko wygrywać. Polska na razie jest jednak w grze nawet w kontekście wywalczenia dodatkowego miejsca w Lidze Mistrzów. Co dokładnie musiałoby się wydarzyć? UEFA nagradza te federacje, które najlepiej zapunktowały w danym sezonie. Polska ma obecnie 9,375 punktu. Jeśli ekstraklasowe drużyny znajdą się w najlepszej dwójce na Starym Kontynencie na mecie kampanii 2025/26, wówczas jeszcze jeden polski zespół będzie mógł liczyć na przepustkę do gry o wejście do Champions League.

Spoglądając na tabelę Ligi Konferencji, rzeczywiście Raków ma najwięcej powodów do zadowolenia. Po czterech meczach częstochowianie są na szóstym miejscu, dającym bezpośrednią kwalifikację do najlepszej „szesnastki”. Dodatkowo drużyna trenera Marka Papszuna jest niepokonana w tej edycji, podobnie jak dziewiąta w stawce Jagiellonia Białystok (osiem oczek).

W gorszym położeniu jest Lech Poznań (16. miejsce), który po czterech meczach na sześć punktów na koncie. Poznaniacy i „Jaga” (9. miejsce) znajdują się w strefie play-off o prawo gry dalej w Lidze Konferencji. Najgorzej wygląda jednak sytuacja Legii Warszawa. Warszawianie po czterech meczach mają zaledwie trzy punkty na koncie.

Kolejne spotkania Ligi Konferencji 11 grudnia. Jagiellonia zmierzy się na własnym obiekcie z Rayo Vallecano, Lech podejmie 1. FSV Mainz 05, Raków zagra u siebie ze Zrinjskim Mostar, natomiast Legia na wyjeździe z Noah FC.

