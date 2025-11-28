Grzegorz Braun i Janusz Waluś na trybunach. „Od antysemityzmu do mordowania…”

Wśród tego grona nie zabrakło również ludzi polityki. Rano informowaliśmy, że na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej pojawił się prezydent Karol Nawrocki. To zresztą nic dziwnego, głowa państwa znana jest ze swojego zamiłowania do kibicowania, o czym wielokrotnie można się było przekonać.

Obecność prezydenta Nawrockiego wywoływała również różne emocje choćby przy okazji międzypaństwowego starcia Polska – Holandia na PGE Narodowym. Podobnie było, choć „w drugą stronę”, w przypadku odwiedzenia trybun – choć na wyjazdowym meczu w Kownie (Litwa – Polska) przez premiera Donalda Tuska.

Grzegorz Braun i Janusz Waluś na meczu. Radosław Sikorski komentuje

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania z wizyty na trybunach stadionu Legii Warszawa Grzegorza Brauna, w towarzystwie Janusza Walusia. Ten drugi na profilu Konfederacji Korony Polskiej został nazwany „gościem honorowym”. Waluś nie po raz pierwszy pojawił się na meczu Legii, był przez warszawskich kibiców zresztą wspierany – czy to za pośrednictwem dedykowanych transparentów na trybunach – czy też mając szansę być w sektorze wśród najbardziej zagorzałych fanów stołecznego klubu.

twitter

Tym razem człowiek, który w więzieniu za zamordowanie Chrisa Haniego (przywódca Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej) spędził prawie 30 lat, w towarzystwie znanego polityka, zasiadł w dużo spokojniejszej części warszawskiego obiektu. Panowie i tak wzbudzili jednak spore zainteresowanie.

Z Braunem i Walusiem chętnie robili sobie zdjęcia młodzi kibice Legii, ze względu na obecność wspomnianej dwójki w… sektorze rodzinnym.

Do obecności Brauna i Walusia na stadionie stołecznego klubu odniósł się Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych w swoim stylu, mocno skwitował obecność europosła oraz „gościa honorowego” na meczu Legii.

twitter

„Od antysemityzmu do mordowania jeden krok” – ocenił Sikorski.

Warszawski zespół w czwartkowy wieczór przegrał ze Spartą Praga 0:1. Legia, jako jedyny polski klub występujący w Lidze Konferencji, nie zdołał zdobyć choćby punktu. Co z pewnością jest istotne w kontekście rankingu UEFA.

Czytaj też:

Tadeusz Pawłowski, czyli człowiek wyjątkowy. Nawet na rybach z Janem UrbanemCzytaj też:

Marek Papszun w ogniu krytyki. Ostra reakcja Zbigniewa Bońka, kibice nie wytrzymali