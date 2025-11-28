Nawrocki na meczu polskiej drużyny. Wybrał bardzo pechowo

Prezydent Karol Nawrocki wraz z synem Antonim wybrał się na mecz Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa i Spartą Praga. Na trybunach przy Łazienkowskiej można było zobaczyć też posła PiS Mariusza Błaszczaka, który usiadł rząd niżej.

Legia przegrywa ze Spartą Praga. Nawrocki na stadionie

Doping polityków nie pomógł „Wojskowym”. Legia odniosła porażkę jako jedyny z czterech grający w czwartek polskich zespołów, tracąc jedynego gola w 41. minucie po strzale Angelo Preciado.

Swoje starcia wygrały Lech Poznań (2:0 z FC Lausanne-Sport po golach Ismaheela i Agnero), Raków Częstochowa (4:1 z Rapidem Wiedeń po trafieniach Brunesa i hattricku Diaby'ego, na który odpowiedział Antiste) oraz Jagiellonia Białystok (1:0 z fińskim Kuopion Palloseura po golu Pululu).

Prezydent oglądał z trybun siódmy mecz z rzędu, w którym Legia nie umiała wygrać. Miał jednak pecha nie tylko w kwestii wyniku. Nie zobaczył też ładnej gry ze strony warszawskiego zespołu.

Liga Konferencji. Komentatorzy krytyczni po przegranej Legii

„W drugiej połowie Legia istniała jedynie teoretycznie. Było to przykre doświadczenie dla oczu. Naprawdę przytłaczający jest obraz tego projektu” – podsumowywał to spotkanie Mateusz Borek na platformie X.

Krytyczny po meczy był też Tomasz Hajto, który skupił się na występie dwóch zawodników: Rubena Vinagre i Kamila Piątkowskiego. Tego pierwszego obwiniał za stratę bramki. O drugim mówił, że nie umie odnaleźć formy i zamiast stawiać na proste rozwiązania, to stara się robić wszystko na raz.

— Piątkowski przyszedł do Legii i początek ma słaby. Dzisiaj powinien zrobić parę kroków do tyłu, przeanalizować sobie karierę, czemu co chwilę jest wypożyczony i coś z nim jest nie tak, że nikt go nie chce wziąć na stałe. Przychodzi do Legii, żeby się odbudować, ale na jego miejscu zacząłbym od najprostszych rzeczy: odbierz piłkę, zagraj do najbliższego, przesuwaj się. On chce nadal zrobić wszystko, odbierać piłkę, wyprowadzać. A kompletnie mu się to nie układa — podsumował.

Legia w tym sezonie w Lidze Konferencji zajmuje dopiero 28. miejsce w tabeli.

Grzegorz Braun na Legii. Oglądał mecz obok mordercy

Nawrocki i Błaszczak nie byli jedynymi politykami, którzy oglądali porażkę Legii w czwartek. Zauważono też europosła Grzegorza Brauna, który mecz oglądał z trybuny rodzinnej w towarzystwie skazanego za morderstwo Janusza Walusia. Po spotkaniu obaj pozowali do zdjęć z kibicami.

Waluś w 1993 roku został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo w RPA Chrisa Haniego, lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Po 29 latach w więzieniu został wypuszczony na wolność, a do Polski odesłano go w 2024 roku.

