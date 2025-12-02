FC Barcelona podjęła decyzję ws. Roberta Lewandowskiego. To koniec!

Sytuacja w kontekście transferu Roberta Lewandowskiego, to zawsze gorący temat. Niezależnie od tego, w którym kierunku spoglądał sam zawodnik, czy też spoglądali na niego wielcy światowego futbolu. We wtorkowe południe (tj. 2 grudnia) pojawiły się wieści, sugerujące jednoznacznie, że FC Barcelona nie wiąże już z Polakiem swojej przyszłości.

Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Klub właśnie podjął decyzję!

Można było się zastanawiać, jaką decyzję podejmą mistrzowie Hiszpanii. „Lewy”, choć ma już 37 lat na karku, to nadal jest piłkarzem o określonej klasie. A co najważniejsze, polski napastnik nie ma problemu z odnajdywaniem drogi do bramki przeciwnika.

Z tego też względu przyszłość Lewandowskiego wydawała się nie być jasna. Wydawała się, bo jeśli rzeczywiście potwierdzą się doniesienia „The Athletic”, które ujawniono do publicznej wiadomości, to Barca nie spogląda już na RL9 w kontekście nowej umowy. A obecny kontrakt Polaka kończy się z zamknięciem sezonu 2025/26, czyli w czerwcu przyszłego roku. Katalończycy nie mają mieć w planach dalszej współpracy z Lewandowskim. W miejsce polskiego napastnika miałby pojawić się Julian Alvarez, czyli snajper błyszczący w barwach Atletico Madryt, w przeszłości grający m.in. dla Manchesteru City. Wyciągnięcie ze stolicy Hiszpanii argentyńskiego zawodnika nie będzie jednak łatwe, więc Barcelona musi liczyć się ze… sporymi kosztami tej transakcji.

A co dalej z Lewandowskim? Jeśli faktycznie pożegna się z Barcą, zapewne do zmiany barw dojdzie latem przyszłego roku. Polak deklarował bowiem, że w zimowym okienku transferowym nie ma zamiaru podejmować decyzji względem przenosin na pół roku przed końcem umowy w stolicy Katalonii.

To miał być też symboliczny gest w stronę Barcy, ażeby ta podjęła decyzję względem przedłużenia współpracy z Polakiem. Wydaje się, że kontrakt rok bądź dwa lata dłuższy, nie byłby problemem w tym momencie dla RL9.

Wygląda jednak na to, że inaczej na sytuację spoglądają jednak w szeregach Barcy. Czas pokaże, czy faktycznie, a jeśli rzeczywiście doniesienia medialne się potwierdzą, jak na takim postawieniu sprawy wyjdą obie strony. Lewandowskim w ostatnim czasie interesowały się m.in. włoskie AC Milan czy tureckie Fenerbahce. W przeszłości Polak otrzymywał również lukratywne oferty z Arabii Saudyjskiej.

