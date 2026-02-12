Niesamowite sceny w meczu Igi Świątek. Starcie dla ludzi o mocnych nerwach

Rywalizacja w stolicy Kataru była dla Igi Świątek pierwszą po wielkoszlemowym Australian Open. Przypominając, w Melbourne polska tenisistka dotarła do najlepszej ósemki turnieju. Ostatecznie Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną, późniejszą zwyciężczynią AO 2026.

WTA 1000 Doha: Ogromna bitwa w starciu Iga Świątek – Maria Sakkari!

Na tym samym etapie, co w Melbourne, w Dosze Polka zagrała z Marią Sakkari. Greczynką, która w katarskiej imprezie nie była rozstawiona, ale to zawodniczka o określonej klasie. Sakkari wydaje się powracać na dużą scenę, więc jasne było, że polska wiceliderka rankingu WTA musi mieć się na baczności.

Zgodnie z przewidywaniami, Świątek i Sakkari stworzyły ciekawe widowisko. Co prawda Greczynka miała bardzo niekorzystny bilans – meczów, a nawet setów – w starciach z Polką, ale na twardej nawierzchni w Katarze wyraźnie chciała odczarować złą passę. Świątek również miała swój plan na mecz, co pokazała w pierwszej odsłonie, wygranej pewnie 6:2.

I co tu kryć, to był pierwszy i... ostatni tak jednostronny set ćwierćfinałowego starcia. Dwa pozostałe pełne były niesamowitych zwrotów akcji. W drugim secie Polka przegrywała 1:4, żeby wyrównać na 4:4 i nacisnąć Sakkari do samego końca. Greczynka ostatecznie wygrała jednak 6:4, ale po 52. minutach rywalizacji.

W ostatnim secie ponownie huśtawka nastrojów. Polka raz jeszcze podjęła niesamowitą pogoń, wychodząc z opresji przy stanie... 2:5 na niekorzyść i doprowadzając do 5:5. Sakkari wykorzystała jednak trzecią piłkę meczową, którą miała po swojej stronie. Nie udało się przy stanie 5:3 i swoim serwisie, a wyszło... przy przełamaniu Polki na 7:5 i 2:1 w całym spotkaniu.

Dla Świątek to z pewnością rozczarowanie, bo Dosze wygrywała dwukrotnie i wielokrotnie przyznawała, że lubi grać właśnie w stolicy Kataru. Sakkari wysłała za to kolejny mocny sygnał, sygnalizując, że należy się z nią liczyć w stawce WTA.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

