Iga Świątek straciła radość z gry? Mocne słowa o Polce po Australian Open

Nie ulega wątpliwości, że Iga Świątek ma problemy z wygrywaniem z najlepszymi w ostatnich kilkunastu miesiącach. Polka złapała regularność pod względem swoich turniejowych występów, ogrywając tenisistki dużo, bądź trochę niżej notowane rankingowo. Co akurat w przypadku pozycji wiceliderki zestawienia WTA, to właściwie codzienność dla polskiej zawodniczki.

Kryzys Igi Świątek. Czy zwyciężczyni Wimbledonu ma radość z gry?

Przed rozpoczęciem turnieju w Melbourne zastanawiano się, czy Polka zdoła sięgnąć po Wielkiego Szlema w karierze. A tak stałoby się, gdyby Świątek skompletowała wszystkie cztery zwycięstwa w najważniejszych turniejach tenisowego świata.

Do pełni szczęścia – pod tym akurat względem – brakuje właśnie Australian Open. Polka w Melbourne najdalej docierała do półfinałów, dwukrotnie, w 2022 i 2025 roku. W tegorocznej edycji stanęło na najlepszej ósemce. Patrząc na turnieje wielkoszlemowe, to szósty taki przypadek z rzędu w wykonaniu polskiej tenisistki.

Martwiące jest jednak z pewnością to, że jeśli przychodzi do grania ze ścisłą czołówką rankingu WTA – mianowicie najlepszą dziesiątką – Polka w ostatnich miesiącach głównie przegrywa. Przykład Jeleny Rybakiny i ćwierćfinału AO 2026 jest kolejnym do kolekcji.

Co więcej, w trakcie spotkaniu Polka – zwłaszcza w momentach kryzysowych, kiedy to rywalka przejmuje inicjatywę – sprawia wrażenie zwyczajnie zestresowanej. Mnożą się własne błędy, dochodzą problemy z serwisem, brak płynności w kolejnych akcjach.

O ciekawe wnioski pokusił się kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup Dawid Celt. Człowiek, który miał okazję mieć Świątek pod okiem m.in. właśnie w narodowych barwach. Dodatkowo Celt ma duże tenisowe doświadczenie.

– Żeby być uwolnionym, mieć trochę więcej radości, musisz mieć czystą głowę. Jeżeli w tej głowie cały czas coś ciąży, są jakieś za duże emocje, cały czas ten poziom napięcia jest nadmierny, no to ciężko jest grać swobodnie, grać z dużą radością. Mnie jeszcze brakuje, w porównaniu do tego, co widzieliśmy w najlepszych okresach Igi, wejścia na ten wyższy poziom, już tak generalnie patrząc […] Wejść na ten poziom i go utrzymać. Zaserwuje świetnego gema, następny gem serwisowy jest przeciętny. A jak już jest przeciętny, to przy takiej dyspozycji Rybakiny masz problem. Zagra kilka dobrych akcji z głębi kortu, za chwilę przyjdzie moment, że przyjdzie jakiś piach. Musi być 5-6, 3-4 dobre gemy, ewentualnie jeden ciut słabszy. Żeby ogrywać te najlepsze dziewczyny. Brakuje mi utrzymania w dłuższej perspektywie czasu tego najwyższego poziomu Igi. Są zbyt duże wahania, żeby takie mecze wygrywać – przyznał Celt w środowym (tj. 28 stycznia) odcinku na kanale Break Point na YouTube.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

