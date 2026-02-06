Ceremonia otwarcia ZIO 2026 zachwyciła świat. Oto najlepsze kadry!

W piątkowy wieczór 6 lutego oczy całego sportowego świata są skierowane na Włochy, gdzie oficjalnie rozpoczynają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Po raz pierwszy w historii igrzysk jednocześnie zapłoną dwa znicze olimpijskie – jeden przy Łuku Pokoju w Mediolanie, a drugi na Piazza Dibona w Cortinie d'Ampezzo.

ZIO 2026. Tak wyglądało oficjalne otwarcie

Organizatorzy postawili na podkreślenie włoskich korzeni kulturowych. Projektant Massimo Cantini Parrini stworzył ponad 1400 kostiumów, które przeniosły widzów w historyczną podróż od czasów Leonarda da Vinci aż po epokę Krzysztofa Kolumba.

Podczas inauguracji na San Siro wystąpiła Mariah Carey. Amerykańska piosenkarka zaśpiewała „L'italiano” i „Nothing Is Impossible”. Hymn Włoch wykonała Laura Pausini. Następnie publiczność mogła podziwiać występ skrzypka Giovanniego Andrei Zanoniego.

Po części artystycznej rozpoczęła się oficjalna prezentacja drużyn narodowych. Jako pierwsza – zgodnie z tradycją – pojawiła się kadra Grecji. Polska reprezentacja liczy 59 zawodników, którzy powalczą o medale m.in. w skokach narciarskich, biathlonie oraz short-tracku. Chorążymi biało-czerwonych zostali Natalia Czerwonka i Kamil Stoch.

ZIO 2026. Kto reprezentuje Polskę?

Obecność na ceremonii otwarcia igrzysk potwierdziło 14 prezydentów, 9 premierów oraz 8 członków rodzin królewskich. Uroczystość na żywo oglądają m.in. przedstawiciele USA, Niemiec, Węgier, Finlandii, Holandii, Norwegii, Belgii, Szwecji oraz państw nadbałtyckich. Na liście gości widnieje Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ.

Do Włoch nie przyleciał Emmanuel Macron. Prezydent Francji, która w 2030 roku będzie gospodarzem ZIO – jak wynika z nieoficjalnych ustaleń – miał odmówić siedzenia obok J.D. Vance'a co przewiduje protokół dyplomatyczny.

Polskę reprezentują prezydent Karol Nawrocki, minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oraz szef PKOl Radosław Piesiewicz.

