Terminarz startów Polek i Polaków na ZIO 2026. Wtedy będą największe emocje!
Zimowe Igrzyska 2026

Terminarz startów Polek i Polaków na ZIO 2026. Wtedy będą największe emocje!

Dodano: 
Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak Źródło: Newspix.pl / Imago
Walka o medale w trakcie ZIO 2026 z pewnością będzie wzbudzać zainteresowanie kibiców z Polski. Od 6 lutego na olimpijskiej arenie pojawią się polskie postaci.

Najważniejsze zmagania zimowego czterolecia z pewnością będą wzbudzać zainteresowanie. W końcu nie ma nic przyjemniejszego w świecie sportu, jak podziwianie występów reprezentantek i reprezentantów ze swoich krajów.

Przedstawiamy dokładnie, gdzie i kiedy śledzić zmagania w trakcie zimowej rywalizacji we Włoszech.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Tegoroczne ZIO odbywają się na Półwyspie Apenińskim, konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Olimpijskie zmagania rozpoczynają się już od środy (tj. 4 lutego), a na piątek (tj. 6 lutego) przewidziana jest oficjalna ceremonia otwarcia, na słynnym piłkarskim stadionie San Siro w Mediolanie. Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Reprezentacja Polski złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

6 lutego (piątek)

9:55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, taniec rytmiczny

(Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)
11:35 – zawody drużynowe, pary sportowe, program krótki
(Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
13:35 – zawody drużynowe, solistki, program krótki
(Jekaterina Kurakowa)
20:30 – CEREMONIA OTWARCIA


7 lutego (sobota)

13:00 – biegi narciarskie – bieg łączony kobiet (10 km + 10 km), finał

(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 1. ślizg

(Mateusz Sochowicz)
 18:32 – jedynki mężczyzn, 2. ślizg
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej, finał

(Pola Bełtowska, Anna Twardosz)
19:45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program krótki

(Władimir Samojłow)
 22:05 – zawody drużynowe, pary taneczne, program dowolny

(ew. Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)

8 lutego (niedziela)

9:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, kwalifikacje

(Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)
9:30 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, kwalifikacje

(Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)
13:00 – slalom gigant równoległy kobiet, 1/8 finału
 13:24 – slalom gigant równoległy mężczyzn, 1/8 finału 
13:48 – slalom gigant równoległy kobiet, ćwierćfinały 
14:00 – slalom gigant równoległy mężczyzn, ćwierćfinały
14:12 – slalom gigant równoległy kobiet, półfinały 
14:19 – slalom gigant równoległy mężczyzn, półfinały 
14:26 – slalom gigant równoległy kobiet, mały finał (o brąz)
 14:29 – slalom gigant równoległy mężczyzn, mały finał (o brąz)
 14:36 – slalom gigant równoległy kobiet, finał
14:39 – slalom gigant równoległy mężczyzn, finał
11:30 – narciarstwo alpejskie – zjazd kobiet, finał

(Maryna Gąsienica-Daniel)
12:30 – biegi narciarskie – bieg łączony mężczyzn (10 km + 10 km), finał

(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga) 
14:05 – biathlon – sztafeta mieszana 4x6 km, finał 

17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 3. ślizg

(Mateusz Sochowicz) 
18:30 – jedynki mężczyzn, 4. ślizg, finał 
19:30 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny

(ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
20:45 – zawody drużynowe, solistki, program dowolny
(ew. Jekaterina Kurakowa)
21:55 – zawody drużynowe, soliści, program dowolny, finał
(ew. Władimir Samojłow)

9 lutego (poniedziałek)

17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 1. ślizg

(Klaudia Domaradzka)
18:32 – jedynki kobiet, 2. ślizg
17:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów kobiet, finał 

(Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka) 
19:00 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej, finał 

(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

10 lutego (wtorek)

9:15 – biegi narciarskie – sprint kobiet, kwalifikacje

(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
11:45 – sprint kobiet, ćwierćfinały
12:45 – sprint kobiet, półfinały
13:13 – sprint kobiet, finał
9:55 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, kwalifikacje

(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
12:15 – sprint mężczyzn, ćwierćfinały
12:57 – sprint mężczyzn, półfinały
13:25 – sprint mężczyzn, finał
10:30 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa kobiet, zjazd

(Maryna Gąsienica-Daniel) 
14:00 – kombinacja drużynowa kobiet, slalom, finał
(Aniela Sawicka)
10:30 – short track – 500 metrów kobiet, eliminacje

(Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
 11:08 – 1000 metrów mężczyzn, eliminacje
(Michał Niewiński, Felix Pigeon)
11:53 – sztafeta mieszana, ćwierćfinały
(Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
12:23 – sztafeta mieszana, półfinały
12:48 – sztafeta mieszana, finał B
 12:56 – sztafeta mieszana, finał
13:30 – biathlon – bieg indywidualny mężczyzn (20 km), finał

(Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 3. ślizg

(Klaudia Domaradzka)
18:41 – jedynki kobiet, 4. ślizg, finał
18:30 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program krótki

(Władimir Samojłow)
18:45 – skoki narciarskie – konkurs drużyn mieszanych, finał

(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Pola Bełtowska, Anna Twardosz)

11 lutego (środa)

10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni normalnej

13:45 – bieg na 10 km, finał
(Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
14:15 – biathlon – bieg indywidualny kobiet (15 km), finał

(Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
18:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów mężczyzn, finał

(Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
17:00 – saneczkarstwo – dwójki kobiet, 1. ślizg

(Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska) 
17:48 – dwójki mężczyzn, 1. ślizg
(Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)
 18:48 – dwójki kobiet, 2. ślizg, finał
 19:37 – dwójki mężczyzn, 2. ślizg, finał

12 lutego (czwartek)

11:30 – narciarstwo alpejskie – supergigant kobiet, finał 

(Maryna Gąsienica-Daniel)
13:00 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) kobiet, finał

(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
18:30 – saneczkarstwo – sztafeta mieszana, finał

(Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz) 
20:15 – short track – 500 metrów kobiet, ćwierćfinały

(ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
20:29 – 1000 metrów mężczyzn, ćwierćfinały
(ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon) 
20:58 – 500 metrów kobiet, półfinały 
21:05 – 1000 metrów mężczyzn, półfinały 
21:26 – 500 metrów kobiet, finał B
 21:31 – 500 metrów kobiet, finał
 21:37 – 1000 metrów mężczyzn, finał B 
21:43 – 1000 metrów mężczyzn, finał

13 lutego (piątek)

11:45 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) mężczyzn, finał

(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
14:00 – biathlon – sprint mężczyzn (10 km), finał

(Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 10 000 metrów mężczyzn, finał

(Władimir Semirunnij)
19:00 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program dowolny, finał

(ew. Władimir Samojłow)

14 lutego (sobota)

12:00 – biegi narciarskie – sztafeta 4x7,5 km kobiet, finał

(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
14:45 – biathlon – sprint kobiet (7,5 km), finał

(Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów mężczyzn, finał

(Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej, finał

(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
20:15 – short track – 1500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały

(Michał Niewiński, Felix Pigeon)
 20:59 – 1000 metrów kobiet, eliminacje
(Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
 21:44 – 1500 metrów mężczyzn, półfinały 
22:00 – sztafeta kobiet, półfinały
 22:27 – 1500 metrów mężczyzn, finał B 
22:34 – 1500 metrów mężczyzn, finał

15 lutego (niedziela)

10:00 – bobsleje – monoboby kobiet, 1. ślizg

(Linda Weiszewski)
11:47 – monoboby kobiet, 2. ślizg
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, 1. przejazd

(Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
13:30 – slalom gigant kobiet, 2. przejazd, finał
11:15 – biathlon – bieg pościgowy mężczyzn (12,5 km), finał

(ew. Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
14:45 – bieg pościgowy kobiet (10 km), finał
(ew. Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów kobiet, finał

(Martyna Baran, Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal)
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej, finał

(Pola Bełtowska, Anna Twardosz)
19:45 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program krótki

(Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

16 lutego (poniedziałek)

10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, 1. przejazd

(Michał Jasiczek)
13:30 – slalom mężczyzn, 2. przejazd, finał
11:00 – short track – 1000 metrów kobiet, ćwierćfinały

(ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
11:18 – 500 metrów mężczyzn, eliminacje
(Michał Niewiński, Felix Pigeon)
 11:55 – 1000 metrów kobiet, półfinały
 12:04 – sztafeta mężczyzn, półfinały 
12:36 – 1000 metrów kobiet, finał B 
12:42 – 1000 metrów kobiet, finał
11:57 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 2. ślizg

(Linda Weiszewski)
21:04 – monoboby kobiet, 4. ślizg, finał
19:00 – skoki narciarskie – konkurs duetów mężczyzn, finał

(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
20:00 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program dowolny, finał

(ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

17 lutego (wtorek)

10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni dużej

13:45 – bieg na 10 km, finał
(Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
14:30 – biathlon – sztafeta mężczyzn 4x7,5 km, finał

(Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
18:45 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program krótki 

(Jekaterina Kurakowa)

18 lutego (środa)

9:45 – biegi narciarskie – sprint drużynowy kobiet, kwalifikacje

10:15 – sprint drużynowy mężczyzn, kwalifikacje
11:45 – sprint drużynowy kobiet, finał
12:15 – sprint drużynowy mężczyzn, finał
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, 1. przejazd

13:30 – slalom kobiet, 2. przejazd, finał
(Aniela Sawicka)
14:45 – biathlon – sztafeta kobiet 4x6 km, finał

(Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
20:15 – short track – 500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały

(ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
 20:42 – 500 metrów mężczyzn, półfinały
 21:24 – 500 metrów mężczyzn, finał B 
21:29 – 500 metrów mężczyzn, finał

19 lutego (czwartek)

9:50 – skialpinizm – sprint kobiet, eliminacje

(Iwona Januszyk)
10:30 – sprint mężczyzn, eliminacje
(Jan Elantkowski)
12:55 – sprint kobiet, półfinały 
13:25 – sprint mężczyzn, półfinały 
13:55 – sprint kobiet, finał
14:15 – sprint mężczyzn, finał
10:00 – kombinacja norweska – zawody drużynowe na skoczni dużej

14:00 – kombinacja norweska – sprint drużynowy, finał
(Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów mężczyzn, finał

(Władimir Semirunnij)
19:00 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program dowolny, finał

(ew. Jekaterina Kurakowa)

20 lutego (piątek)

14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego mężczyzn (15 km), finał

(ew. Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów kobiet, finał

(Natalia Czerwonka)
18:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 1. ślizg

(Klaudia Adamek, Linda Weiszewski) 
19:48 – dwójki kobiet, 2. ślizg
20:15 – short track – 1500 metrów kobiet, ćwierćfinały

(Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
 21:00 – 1500 metrów kobiet, półfinały 
21:17 – sztafeta mężczyzn, finał B 
21:29 – sztafeta mężczyzn, finał 
21:56 – 1500 metrów kobiet, finał B 
22:03 – 1500 metrów kobiet, finał

21 lutego (sobota)

11:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) mężczyzn, finał

(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
13:30 – skialpinizm – sztafeta mieszana

(Jan Elantkowski, Iwona Januszyk)
14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego kobiet (12,5 km), finał

(ew. Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
19:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 3. ślizg

(Klaudia Adamek, Linda Weiszewski) 21:03 – dwójki kobiet, 4. ślizg, finał

22 lutego (niedziela)


10:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) kobiet, finał

(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder) 

20:00 – CEREMONIA ZAMKNIĘCIA
