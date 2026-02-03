Terminarz startów Polek i Polaków na ZIO 2026. Wtedy będą największe emocje!

Najważniejsze zmagania zimowego czterolecia z pewnością będą wzbudzać zainteresowanie. W końcu nie ma nic przyjemniejszego w świecie sportu, jak podziwianie występów reprezentantek i reprezentantów ze swoich krajów.

Przedstawiamy dokładnie, gdzie i kiedy śledzić zmagania w trakcie zimowej rywalizacji we Włoszech.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Tegoroczne ZIO odbywają się na Półwyspie Apenińskim, konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Olimpijskie zmagania rozpoczynają się już od środy (tj. 4 lutego), a na piątek (tj. 6 lutego) przewidziana jest oficjalna ceremonia otwarcia, na słynnym piłkarskim stadionie San Siro w Mediolanie. Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Reprezentacja Polski złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

6 lutego (piątek)



9:55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, taniec rytmiczny



(Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)

11:35 – zawody drużynowe, pary sportowe, program krótki

(Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

13:35 – zawody drużynowe, solistki, program krótki

(Jekaterina Kurakowa)

20:30 – CEREMONIA OTWARCIA





7 lutego (sobota)



13:00 – biegi narciarskie – bieg łączony kobiet (10 km + 10 km), finał



(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 1. ślizg



(Mateusz Sochowicz)

18:32 – jedynki mężczyzn, 2. ślizg

18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej, finał



(Pola Bełtowska, Anna Twardosz)

19:45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program krótki



(Władimir Samojłow)

22:05 – zawody drużynowe, pary taneczne, program dowolny



(ew. Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)



8 lutego (niedziela)



9:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, kwalifikacje



(Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)

9:30 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, kwalifikacje



(Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)

13:00 – slalom gigant równoległy kobiet, 1/8 finału

13:24 – slalom gigant równoległy mężczyzn, 1/8 finału

13:48 – slalom gigant równoległy kobiet, ćwierćfinały

14:00 – slalom gigant równoległy mężczyzn, ćwierćfinały

14:12 – slalom gigant równoległy kobiet, półfinały

14:19 – slalom gigant równoległy mężczyzn, półfinały

14:26 – slalom gigant równoległy kobiet, mały finał (o brąz)

14:29 – slalom gigant równoległy mężczyzn, mały finał (o brąz)

14:36 – slalom gigant równoległy kobiet, finał

14:39 – slalom gigant równoległy mężczyzn, finał

11:30 – narciarstwo alpejskie – zjazd kobiet, finał



(Maryna Gąsienica-Daniel)

12:30 – biegi narciarskie – bieg łączony mężczyzn (10 km + 10 km), finał



(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)

14:05 – biathlon – sztafeta mieszana 4x6 km, finał



17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 3. ślizg



(Mateusz Sochowicz)

18:30 – jedynki mężczyzn, 4. ślizg, finał

19:30 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny



(ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

20:45 – zawody drużynowe, solistki, program dowolny

(ew. Jekaterina Kurakowa)

21:55 – zawody drużynowe, soliści, program dowolny, finał

(ew. Władimir Samojłow)



9 lutego (poniedziałek)



17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 1. ślizg



(Klaudia Domaradzka)

18:32 – jedynki kobiet, 2. ślizg

17:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów kobiet, finał



(Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)

19:00 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej, finał



(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)



10 lutego (wtorek)



9:15 – biegi narciarskie – sprint kobiet, kwalifikacje



(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

11:45 – sprint kobiet, ćwierćfinały

12:45 – sprint kobiet, półfinały

13:13 – sprint kobiet, finał

9:55 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, kwalifikacje



(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)

12:15 – sprint mężczyzn, ćwierćfinały

12:57 – sprint mężczyzn, półfinały

13:25 – sprint mężczyzn, finał

10:30 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa kobiet, zjazd



(Maryna Gąsienica-Daniel)

14:00 – kombinacja drużynowa kobiet, slalom, finał

(Aniela Sawicka)

10:30 – short track – 500 metrów kobiet, eliminacje



(Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

11:08 – 1000 metrów mężczyzn, eliminacje

(Michał Niewiński, Felix Pigeon)

11:53 – sztafeta mieszana, ćwierćfinały

(Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon)

12:23 – sztafeta mieszana, półfinały

12:48 – sztafeta mieszana, finał B

12:56 – sztafeta mieszana, finał

13:30 – biathlon – bieg indywidualny mężczyzn (20 km), finał



(Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 3. ślizg



(Klaudia Domaradzka)

18:41 – jedynki kobiet, 4. ślizg, finał

18:30 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program krótki



(Władimir Samojłow)

18:45 – skoki narciarskie – konkurs drużyn mieszanych, finał



(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Pola Bełtowska, Anna Twardosz)



11 lutego (środa)



10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni normalnej



13:45 – bieg na 10 km, finał

(Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

14:15 – biathlon – bieg indywidualny kobiet (15 km), finał



(Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

18:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów mężczyzn, finał



(Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)

17:00 – saneczkarstwo – dwójki kobiet, 1. ślizg



(Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)

17:48 – dwójki mężczyzn, 1. ślizg

(Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)

18:48 – dwójki kobiet, 2. ślizg, finał

19:37 – dwójki mężczyzn, 2. ślizg, finał



12 lutego (czwartek)



11:30 – narciarstwo alpejskie – supergigant kobiet, finał



(Maryna Gąsienica-Daniel)

13:00 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) kobiet, finał



(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

18:30 – saneczkarstwo – sztafeta mieszana, finał



(Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz)

20:15 – short track – 500 metrów kobiet, ćwierćfinały



(ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

20:29 – 1000 metrów mężczyzn, ćwierćfinały

(ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

20:58 – 500 metrów kobiet, półfinały

21:05 – 1000 metrów mężczyzn, półfinały

21:26 – 500 metrów kobiet, finał B

21:31 – 500 metrów kobiet, finał

21:37 – 1000 metrów mężczyzn, finał B

21:43 – 1000 metrów mężczyzn, finał



13 lutego (piątek)



11:45 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) mężczyzn, finał



(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)

14:00 – biathlon – sprint mężczyzn (10 km), finał



(Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 10 000 metrów mężczyzn, finał



(Władimir Semirunnij)

19:00 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program dowolny, finał



(ew. Władimir Samojłow)



14 lutego (sobota)



12:00 – biegi narciarskie – sztafeta 4x7,5 km kobiet, finał



(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

14:45 – biathlon – sprint kobiet (7,5 km), finał



(Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów mężczyzn, finał



(Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)

18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej, finał



(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

20:15 – short track – 1500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały



(Michał Niewiński, Felix Pigeon)

20:59 – 1000 metrów kobiet, eliminacje

(Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

21:44 – 1500 metrów mężczyzn, półfinały

22:00 – sztafeta kobiet, półfinały

22:27 – 1500 metrów mężczyzn, finał B

22:34 – 1500 metrów mężczyzn, finał



15 lutego (niedziela)



10:00 – bobsleje – monoboby kobiet, 1. ślizg



(Linda Weiszewski)

11:47 – monoboby kobiet, 2. ślizg

10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, 1. przejazd



(Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)

13:30 – slalom gigant kobiet, 2. przejazd, finał

11:15 – biathlon – bieg pościgowy mężczyzn (12,5 km), finał



(ew. Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

14:45 – bieg pościgowy kobiet (10 km), finał

(ew. Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów kobiet, finał



(Martyna Baran, Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal)

18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej, finał



(Pola Bełtowska, Anna Twardosz)

19:45 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program krótki



(Julia Szczecinina, Michał Woźniak)



16 lutego (poniedziałek)



10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, 1. przejazd



(Michał Jasiczek)

13:30 – slalom mężczyzn, 2. przejazd, finał

11:00 – short track – 1000 metrów kobiet, ćwierćfinały



(ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska

11:18 – 500 metrów mężczyzn, eliminacje

(Michał Niewiński, Felix Pigeon)

11:55 – 1000 metrów kobiet, półfinały

12:04 – sztafeta mężczyzn, półfinały

12:36 – 1000 metrów kobiet, finał B

12:42 – 1000 metrów kobiet, finał

11:57 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 2. ślizg



(Linda Weiszewski)

21:04 – monoboby kobiet, 4. ślizg, finał

19:00 – skoki narciarskie – konkurs duetów mężczyzn, finał



(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

20:00 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program dowolny, finał



(ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)



17 lutego (wtorek)



10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni dużej



13:45 – bieg na 10 km, finał

(Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

14:30 – biathlon – sztafeta mężczyzn 4x7,5 km, finał



(Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

18:45 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program krótki



(Jekaterina Kurakowa)



18 lutego (środa)



9:45 – biegi narciarskie – sprint drużynowy kobiet, kwalifikacje



10:15 – sprint drużynowy mężczyzn, kwalifikacje

11:45 – sprint drużynowy kobiet, finał

12:15 – sprint drużynowy mężczyzn, finał

10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, 1. przejazd



13:30 – slalom kobiet, 2. przejazd, finał

(Aniela Sawicka)

14:45 – biathlon – sztafeta kobiet 4x6 km, finał



(Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

20:15 – short track – 500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały



(ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

20:42 – 500 metrów mężczyzn, półfinały

21:24 – 500 metrów mężczyzn, finał B

21:29 – 500 metrów mężczyzn, finał



19 lutego (czwartek)



9:50 – skialpinizm – sprint kobiet, eliminacje



(Iwona Januszyk)

10:30 – sprint mężczyzn, eliminacje

(Jan Elantkowski)

12:55 – sprint kobiet, półfinały

13:25 – sprint mężczyzn, półfinały

13:55 – sprint kobiet, finał

14:15 – sprint mężczyzn, finał

10:00 – kombinacja norweska – zawody drużynowe na skoczni dużej



14:00 – kombinacja norweska – sprint drużynowy, finał

(Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów mężczyzn, finał



(Władimir Semirunnij)

19:00 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program dowolny, finał



(ew. Jekaterina Kurakowa)



20 lutego (piątek)



14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego mężczyzn (15 km), finał



(ew. Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów kobiet, finał



(Natalia Czerwonka)

18:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 1. ślizg



(Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

19:48 – dwójki kobiet, 2. ślizg

20:15 – short track – 1500 metrów kobiet, ćwierćfinały



(Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)

21:00 – 1500 metrów kobiet, półfinały

21:17 – sztafeta mężczyzn, finał B

21:29 – sztafeta mężczyzn, finał

21:56 – 1500 metrów kobiet, finał B

22:03 – 1500 metrów kobiet, finał



21 lutego (sobota)



11:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) mężczyzn, finał



(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)

13:30 – skialpinizm – sztafeta mieszana



(Jan Elantkowski, Iwona Januszyk)

14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego kobiet (12,5 km), finał



(ew. Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

19:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 3. ślizg



(Klaudia Adamek, Linda Weiszewski) 21:03 – dwójki kobiet, 4. ślizg, finał



22 lutego (niedziela)





10:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) kobiet, finał



(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)



20:00 – CEREMONIA ZAMKNIĘCIA

Czytaj też:

Rosjanie są wściekli po tej decyzji! Twardy zakaz tuż przed igrzyskamiCzytaj też:

Alarm tuż przed startem igrzysk! Donald Trump wywołał ogromną burzę