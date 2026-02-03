Terminarz startów Polek i Polaków na ZIO 2026. Wtedy będą największe emocje!

Najważniejsze zmagania zimowego czterolecia z pewnością będą wzbudzać zainteresowanie. W końcu nie ma nic przyjemniejszego w świecie sportu, jak podziwianie występów reprezentantek i reprezentantów ze swoich krajów.
Przedstawiamy dokładnie, gdzie i kiedy śledzić zmagania w trakcie zimowej rywalizacji we Włoszech.
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?
Tegoroczne ZIO odbywają się na Półwyspie Apenińskim, konkretnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Olimpijskie zmagania rozpoczynają się już od środy (tj. 4 lutego), a na piątek (tj. 6 lutego) przewidziana jest oficjalna ceremonia otwarcia, na słynnym piłkarskim stadionie San Siro w Mediolanie. Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.
Reprezentacja Polski złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.
Co do szans medalowych, największe nadzieje można wiązać z występami w łyżwiarstwie szybkim (Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal, Władimir Semirunnij), snowboardzie (Aleksandra Król-Walas) czy short tracku (sztafeta mieszana).
Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.
Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadzać będą Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).
6 lutego (piątek)
9:55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, taniec rytmiczny
(Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)
11:35 – zawody drużynowe, pary sportowe, program krótki
(Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
13:35 – zawody drużynowe, solistki, program krótki
(Jekaterina Kurakowa)
20:30 – CEREMONIA OTWARCIA
7 lutego (sobota)
13:00 – biegi narciarskie – bieg łączony kobiet (10 km + 10 km), finał
(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 1. ślizg
(Mateusz Sochowicz)
18:32 – jedynki mężczyzn, 2. ślizg
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej, finał
(Pola Bełtowska, Anna Twardosz)
19:45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program krótki
(Władimir Samojłow)
22:05 – zawody drużynowe, pary taneczne, program dowolny
(ew. Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)
8 lutego (niedziela)
9:00 – snowboard – slalom gigant równoległy kobiet, kwalifikacje
(Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)
9:30 – snowboard – slalom gigant równoległy mężczyzn, kwalifikacje
(Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)
13:00 – slalom gigant równoległy kobiet, 1/8 finału
13:24 – slalom gigant równoległy mężczyzn, 1/8 finału
13:48 – slalom gigant równoległy kobiet, ćwierćfinały
14:00 – slalom gigant równoległy mężczyzn, ćwierćfinały
14:12 – slalom gigant równoległy kobiet, półfinały
14:19 – slalom gigant równoległy mężczyzn, półfinały
14:26 – slalom gigant równoległy kobiet, mały finał (o brąz)
14:29 – slalom gigant równoległy mężczyzn, mały finał (o brąz)
14:36 – slalom gigant równoległy kobiet, finał
14:39 – slalom gigant równoległy mężczyzn, finał
11:30 – narciarstwo alpejskie – zjazd kobiet, finał
(Maryna Gąsienica-Daniel)
12:30 – biegi narciarskie – bieg łączony mężczyzn (10 km + 10 km), finał
(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
14:05 – biathlon – sztafeta mieszana 4x6 km, finał
17:00 – saneczkarstwo – jedynki mężczyzn, 3. ślizg
(Mateusz Sochowicz)
18:30 – jedynki mężczyzn, 4. ślizg, finał
19:30 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny
(ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
20:45 – zawody drużynowe, solistki, program dowolny
(ew. Jekaterina Kurakowa)
21:55 – zawody drużynowe, soliści, program dowolny, finał
(ew. Władimir Samojłow)
9 lutego (poniedziałek)
17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 1. ślizg
(Klaudia Domaradzka)
18:32 – jedynki kobiet, 2. ślizg
17:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów kobiet, finał
(Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)
19:00 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej, finał
(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
10 lutego (wtorek)
9:15 – biegi narciarskie – sprint kobiet, kwalifikacje
(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
11:45 – sprint kobiet, ćwierćfinały
12:45 – sprint kobiet, półfinały
13:13 – sprint kobiet, finał
9:55 – biegi narciarskie – sprint mężczyzn, kwalifikacje
(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
12:15 – sprint mężczyzn, ćwierćfinały
12:57 – sprint mężczyzn, półfinały
13:25 – sprint mężczyzn, finał
10:30 – narciarstwo alpejskie – kombinacja drużynowa kobiet, zjazd
(Maryna Gąsienica-Daniel)
14:00 – kombinacja drużynowa kobiet, slalom, finał
(Aniela Sawicka)
10:30 – short track – 500 metrów kobiet, eliminacje
(Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
11:08 – 1000 metrów mężczyzn, eliminacje
(Michał Niewiński, Felix Pigeon)
11:53 – sztafeta mieszana, ćwierćfinały
(Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
12:23 – sztafeta mieszana, półfinały
12:48 – sztafeta mieszana, finał B
12:56 – sztafeta mieszana, finał
13:30 – biathlon – bieg indywidualny mężczyzn (20 km), finał
(Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
17:00 – saneczkarstwo – jedynki kobiet, 3. ślizg
(Klaudia Domaradzka)
18:41 – jedynki kobiet, 4. ślizg, finał
18:30 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program krótki
(Władimir Samojłow)
18:45 – skoki narciarskie – konkurs drużyn mieszanych, finał
(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Pola Bełtowska, Anna Twardosz)
11 lutego (środa)
10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni normalnej
13:45 – bieg na 10 km, finał
(Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
14:15 – biathlon – bieg indywidualny kobiet (15 km), finał
(Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
18:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1000 metrów mężczyzn, finał
(Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
17:00 – saneczkarstwo – dwójki kobiet, 1. ślizg
(Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)
17:48 – dwójki mężczyzn, 1. ślizg
(Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)
18:48 – dwójki kobiet, 2. ślizg, finał
19:37 – dwójki mężczyzn, 2. ślizg, finał
12 lutego (czwartek)
11:30 – narciarstwo alpejskie – supergigant kobiet, finał
(Maryna Gąsienica-Daniel)
13:00 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) kobiet, finał
(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
18:30 – saneczkarstwo – sztafeta mieszana, finał
(Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz)
20:15 – short track – 500 metrów kobiet, ćwierćfinały
(ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
20:29 – 1000 metrów mężczyzn, ćwierćfinały
(ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
20:58 – 500 metrów kobiet, półfinały
21:05 – 1000 metrów mężczyzn, półfinały
21:26 – 500 metrów kobiet, finał B
21:31 – 500 metrów kobiet, finał
21:37 – 1000 metrów mężczyzn, finał B
21:43 – 1000 metrów mężczyzn, finał
13 lutego (piątek)
11:45 – biegi narciarskie – bieg indywidualny (10 km) mężczyzn, finał
(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
14:00 – biathlon – sprint mężczyzn (10 km), finał
(Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
16:00 – łyżwiarstwo szybkie – 10 000 metrów mężczyzn, finał
(Władimir Semirunnij)
19:00 – łyżwiarstwo figurowe – soliści, program dowolny, finał
(ew. Władimir Samojłow)
14 lutego (sobota)
12:00 – biegi narciarskie – sztafeta 4x7,5 km kobiet, finał
(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
14:45 – biathlon – sprint kobiet (7,5 km), finał
(Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów mężczyzn, finał
(Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej, finał
(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
20:15 – short track – 1500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały
(Michał Niewiński, Felix Pigeon)
20:59 – 1000 metrów kobiet, eliminacje
(Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
21:44 – 1500 metrów mężczyzn, półfinały
22:00 – sztafeta kobiet, półfinały
22:27 – 1500 metrów mężczyzn, finał B
22:34 – 1500 metrów mężczyzn, finał
15 lutego (niedziela)
10:00 – bobsleje – monoboby kobiet, 1. ślizg
(Linda Weiszewski)
11:47 – monoboby kobiet, 2. ślizg
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom gigant kobiet, 1. przejazd
(Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)
13:30 – slalom gigant kobiet, 2. przejazd, finał
11:15 – biathlon – bieg pościgowy mężczyzn (12,5 km), finał
(ew. Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
14:45 – bieg pościgowy kobiet (10 km), finał
(ew. Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
17:00 – łyżwiarstwo szybkie – 500 metrów kobiet, finał
(Martyna Baran, Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal)
18:45 – skoki narciarskie – konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej, finał
(Pola Bełtowska, Anna Twardosz)
19:45 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program krótki
(Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
16 lutego (poniedziałek)
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom mężczyzn, 1. przejazd
(Michał Jasiczek)
13:30 – slalom mężczyzn, 2. przejazd, finał
11:00 – short track – 1000 metrów kobiet, ćwierćfinały
(ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
11:18 – 500 metrów mężczyzn, eliminacje
(Michał Niewiński, Felix Pigeon)
11:55 – 1000 metrów kobiet, półfinały
12:04 – sztafeta mężczyzn, półfinały
12:36 – 1000 metrów kobiet, finał B
12:42 – 1000 metrów kobiet, finał
11:57 – bobsleje – dwójki mężczyzn, 2. ślizg
(Linda Weiszewski)
21:04 – monoboby kobiet, 4. ślizg, finał
19:00 – skoki narciarskie – konkurs duetów mężczyzn, finał
(Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)
20:00 – łyżwiarstwo figurowe – pary sportowe, program dowolny, finał
(ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
17 lutego (wtorek)
10:00 – kombinacja norweska – zawody na skoczni dużej
13:45 – bieg na 10 km, finał
(Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
14:30 – biathlon – sztafeta mężczyzn 4x7,5 km, finał
(Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
18:45 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program krótki
(Jekaterina Kurakowa)
18 lutego (środa)
9:45 – biegi narciarskie – sprint drużynowy kobiet, kwalifikacje
10:15 – sprint drużynowy mężczyzn, kwalifikacje
11:45 – sprint drużynowy kobiet, finał
12:15 – sprint drużynowy mężczyzn, finał
10:00 – narciarstwo alpejskie – slalom kobiet, 1. przejazd
13:30 – slalom kobiet, 2. przejazd, finał
(Aniela Sawicka)
14:45 – biathlon – sztafeta kobiet 4x6 km, finał
(Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
20:15 – short track – 500 metrów mężczyzn, ćwierćfinały
(ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
20:42 – 500 metrów mężczyzn, półfinały
21:24 – 500 metrów mężczyzn, finał B
21:29 – 500 metrów mężczyzn, finał
19 lutego (czwartek)
9:50 – skialpinizm – sprint kobiet, eliminacje
(Iwona Januszyk)
10:30 – sprint mężczyzn, eliminacje
(Jan Elantkowski)
12:55 – sprint kobiet, półfinały
13:25 – sprint mężczyzn, półfinały
13:55 – sprint kobiet, finał
14:15 – sprint mężczyzn, finał
10:00 – kombinacja norweska – zawody drużynowe na skoczni dużej
14:00 – kombinacja norweska – sprint drużynowy, finał
(Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów mężczyzn, finał
(Władimir Semirunnij)
19:00 – łyżwiarstwo figurowe – solistki, program dowolny, finał
(ew. Jekaterina Kurakowa)
20 lutego (piątek)
14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego mężczyzn (15 km), finał
(ew. Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)
16:30 – łyżwiarstwo szybkie – 1500 metrów kobiet, finał
(Natalia Czerwonka)
18:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 1. ślizg
(Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)
19:48 – dwójki kobiet, 2. ślizg
20:15 – short track – 1500 metrów kobiet, ćwierćfinały
(Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)
21:00 – 1500 metrów kobiet, półfinały
21:17 – sztafeta mężczyzn, finał B
21:29 – sztafeta mężczyzn, finał
21:56 – 1500 metrów kobiet, finał B
22:03 – 1500 metrów kobiet, finał
21 lutego (sobota)
11:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) mężczyzn, finał
(Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)
13:30 – skialpinizm – sztafeta mieszana
(Jan Elantkowski, Iwona Januszyk)
14:15 – biathlon – bieg ze startu wspólnego kobiet (12,5 km), finał
(ew. Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
19:00 – bobsleje – dwójki kobiet, 3. ślizg
(Klaudia Adamek, Linda Weiszewski) 21:03 – dwójki kobiet, 4. ślizg, finał
22 lutego (niedziela)
10:00 – biegi narciarskie – bieg ze startu wspólnego (50 km) kobiet, finał
(Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
20:00 – CEREMONIA ZAMKNIĘCIA
