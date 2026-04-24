Mistrzostwa Europy odbędą się w Polsce! Wielka impreza przyznana

Informacje przekazano w piątkowe (tj. 24 kwietnia) południe. To pierwsza impreza rangi lekkoatletycznych ME, której Polska będzie gospodarzem.

– Jeszcze nigdy w historii Polska nie gościła najważniejszej stadionowej imprezy lekkoatletycznej na Starym Kontynencie. Dzisiejsza decyzja europejskiej federacji jest zatem historyczna. Rozpoczynamy wyjątkowy projekt, flagowy dla polskiej lekkiej atletyki w najbliższych miesiącach i latach. Wspólnie z naszymi partnerami, czyli samorządem województwa śląskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki podejmiemy wszelkie kroki, aby ta impreza zakończyła się nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym – nie ukrywał zadowolenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Według międzynarodowego kalendarza lekkoatletycznego zawody na Superauto.pl Stadionie Śląskim odbędą się pomiędzy 3 i 8 czerwca 2028 roku.

Polska zorganizuje lekkoatletyczne ME 2028! To pierwszy raz w historii

Województwo śląskie, które będzie gospodarzem mistrzostw Europy to także region bardzo doświadczony w organizacji wielkich imprez sportowych – nie tylko lekkoatletycznych – z Diamentową Ligą na czele. Można tu wymienić również wydarzenia koszykarskie czy siatkarskie, a również obecność piłkarskiej reprezentacji Polski.

Kontrkandydatem Superauto.pl Stadionu Śląskiego do organizacji mistrzostw był Belgrad. Ostatecznie postawiono jednak polską kandydaturę, ufając, że ponownie organizacja – z której słynie nasz kraj w kontekście imprez sportowych – będzie na najwyższym możliwym poziomie.

– Stadion Śląski to dla mnie wyjątkowe miejsce. Mam z niego dziesiątki wspomnień. Świetny obiekt do startowania, atmosfera na trybunach zawsze jest na nim niesamowita. Informacja, że za dwa lata odbędą się tam mistrzostwa Europy, jest ekscytująca. Dla mnie też wyjątkowa, bo przecież pochodzę ze Śląska. To będzie z pewnością wielkie święto lekkiej atletyki. Jestem przekonana, że komplet widzów zobaczy imponujące zawody, podczas których padną światowe wyniki. Bliskość igrzysk w Los Angeles sprawi, że wielu sportowców będzie chciało już w czerwcu pokazać się ze znakomitej strony. W tym rzecz jasna reprezentanci Polski – przyznała Justyna Święty-Ersetic, jedna z najlepszych lekkoatletek ostatnich lat.

Najbliższa edycja europejskiego czempionatu zostanie rozegrana od 10 do 16 sierpnia 2026 w Birmingham.

