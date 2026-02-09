Polak sprawił sensację na ZIO. Donald Tusk wszystko przewidział!

Kacper Tomasiak sprawił ogromną sensację podczas igrzysk olimpijskich. Już serie treningowe w Predazzo pokazywały, że 19-latek będzie się liczył w walce o medale. 19-latek niespodziewanie stał się liderem biało-czerwonych.

Po pierwszej serii podczas poniedziałkowego konkursu na skoczni normalnej (9 lutego) zajmował wysokie, czwarte miejsce. Skok na odległość 103 metry sprawił, że od podium dzieliło go zaledwie 0,1 pkt. W finałowej odsłonie podopieczny Macieja Maciusiaka poprawił swój wynik. Kacper Tomasiak wylądował na 107 metrze, dzięki czemu zdobył srebrny medal i tytuł wicemistrza olimpijskiego.

Sukces młodego Polaka nie umknął uwadze polityków. Zareagował m.in. Donald Tusk. „A nie mówiłem! Brawo Kacper” – napisał premier w sieci. Ten wpis to nawiązanie do wcześniejszych słów szefa rządu. Jeszcze przed rozpoczęciem konkursu w Predazzo Donald Tusk stwierdził, że wbrew wszystkim znakom na niebie i ziemi wierzy w naszych skoczków i w dobre wieści z olimpijskiej skoczni.

Donald Tusk







Karol Nawrocki







Radosław Sikorski







Jakub Rutnicki







Zbigniew Bogucki







Władysław Kosiniak-Kamysz







Adrian Zandberg







Miłosz Motyka







Beata Szydło







Dariusz Joński







Tomasz Siemoniak







Adam Szłapka





Srebrnego medalu skoczkowi narciarskiemu pogratulował także Karol Nawrocki. „Mamy medal. Kacper Tomasiak — brawo!” – komentował prezydent w mediach społecznościowych.

Gratulacje popłynęły również od Radosława Sikorskiego. „Dobre wiadomości po wyjściu ze studia: mamy pierwszy medal na Igrzyskach — gratuluję srebrnemu Kacprowi Tomasiakowi” – czytamy we wpisie szefa MSZ.

Czytaj też:

Natalia Czerwonka wysłała jasny sygnał! Polskie panczeny są szybkieCzytaj też:

Afera wokół strojów reprezentacji olimpijskiej. PKOl z mocną odpowiedzią