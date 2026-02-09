Kacper Tomasiak o krok od medalu! Koszmar Kamila Stocha na igrzyskach

Ogromne emocje w pierwszej serii konkursowej w Predazzo. Niestety, w przypadku dwójki Polaków – skończyło się na jednym skoku olimpijskim na normalnej skoczni. Z rywalizacji odpadli bowiem zarówno Paweł Wąsek – z odległością 97,5 metra – jak i Kamil Stoch, który skoczył równe 100 metrów.

Z pewnością wyjątkowo smutna jest historia trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Z pewnością nie tak wyobrażał sobie pożegnanie z rywalizacją na normalnej skoczni olimpijskiej Stoch, który zajął ostatecznie 38. miejsce. Wąsek był 35.

twitter

Kacper Tomasiak walczy o medal olimpijski! Polak na czwartym miejscu na półmetku

Duże powody do zadowolenia może mieć za to mający 19 lat Kacper Tomasiak.

Debiutant olimpijski, lider polskiej drużyny w sezonie 2025/26, potwierdził swoją wysoką formę. Na półmetku rywalizacji Tomasiak jest na czwartym miejscu, zaledwie 0,1 punktu od pozycji medalowej.

Tomasiak skoczył 103 metry i naprawdę, prezentuje się bardzo obiecująco. To może być piękny wieczór dla młodego Polaka.

twitter

ZIO 2026: Skoki narciarskie przynoszą medale Polsce od lat!

Co ciekawe, od 2010 roku skoki narciarskie regularnie przynoszą Polsce medale olimpijskie. Spoglądając nieco głębiej, od 1972 roku – jeśli reprezentacja Polski na zimowych igrzyskach zdobywa krążki – to tylko raz zdarzyło się, żeby w gronie ludzi na podium zabrakło przedstawicieli skoków narciarskich.

W 1972 roku był to złoty skok Wojciecha Fortuny w Sapporo. Następnie po 30 latach braku jakiegokolwiek medalu z ZIO dla Polski, fatalną passę przełamał Adam Małysz – w Salt Lake City (2002). Jedynie w Turynie (2006) polskie skoki nie dały reprezentacji ani jednego krążka. Wówczas medale zdobyli Justyna Kowalczyk (brąz w biegach narciarskich) oraz Tomasz Sikora (srebro w biathlonie).

Cztery lata później (2010) w Vancouver dwa srebra dołożył Małysz. W Soczi (2014) medale olimpijskie w skokach zdobywał za to Kamil Stoch – dwa złote. Pjongczang (2018) to ponownie złoty Stoch i brąz skoczków w drużynie (Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch).

I ta historia najnowsza, czyli ZIO w Pekinie (2022) i brąz Dawida Kubackiego. Jedyny medal dla Polski na ostatnich zimowych igrzyskach – jak zazwyczaj – właśnie w skokach.

Czytaj też:

Natalia Czerwonka wysłała jasny sygnał! Polskie panczeny są szybkieCzytaj też:

Najnowsze wieści ws. Lindsey Vonn. Bardzo trudna sytuacja po wypadku