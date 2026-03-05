Kacper Tomasiak z medalem MŚ! Polak zaczarował na skoczni

Choć Kacper Tomasiak ma na swoim koncie trzy medale olimpijskie, a w sezonie 2025/26 właściwie z marszu stał się liderem reprezentacji Polski, nadal rozmawiamy o chłopaku, który ma dopiero 19 lat.

Tak młody wiek uprawniał jednak skoczka od rywalizacji w tegorocznych MŚ juniorów. I choć już między seniorami Tomasiak odnajduje się bardzo dobrze, to na początku marca powalczył z konkurentami bliższym własnego rocznika (2007).

W czwartkowym (tj. 5 marca) konkursie indywidualnym Tomasiak stanął na podium mistrzostw świata. Polak zajął drugie miejsce, zdobywając srebrny medal. Najlepszy okazał się Austriak Stephan Embacher.

