Kacper Tomasiak z medalem MŚ! Polak zaczarował na skoczni
Skoki narciarskie

Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak Źródło: Newspix.pl / Abaca
W czwartkowym (tj. 5 marca) konkursie indywidualnym MŚ juniorów w Lillehammer skoczek narciarski Kacper Tomasiak stanął na podium.

Choć Kacper Tomasiak ma na swoim koncie trzy medale olimpijskie, a w sezonie 2025/26 właściwie z marszu stał się liderem reprezentacji Polski, nadal rozmawiamy o chłopaku, który ma dopiero 19 lat.

Tak młody wiek uprawniał jednak skoczka od rywalizacji w tegorocznych MŚ juniorów. I choć już między seniorami Tomasiak odnajduje się bardzo dobrze, to na początku marca powalczył z konkurentami bliższym własnego rocznika (2007).

W czwartkowym (tj. 5 marca) konkursie indywidualnym Tomasiak stanął na podium mistrzostw świata. Polak zajął drugie miejsce, zdobywając srebrny medal. Najlepszy okazał się Austriak Stephan Embacher.

