Semirunnij z kolejnym medalem dla Polski

Reprezentujący Polskę Władimir Semmirunnij wywalczył trzecie miejsce w wielobojowych mistrzostwach świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenveen w Holandii. Dzięki wynikowi 146,243 pkt ustanowił nowy rekord naszego kraju. Zawody wygrał Norweg Sander Eitr, a drugie miejsce zajął Czech Metodej Jilek.

Semirunnij i zdobywanie medali dla Polski

Pochodzący z Rosji Semirunnij polskie obywatelstwo uzyskał w sierpniu ubiegłego roku. Otwarcie potępia inwazję armii Władimira Putina na Ukrainę, a w naszym kraju mieszka od 2023 roku.

– Polska przyjęła mnie jak dziecko. Co prawda bardziej denerwowałem się przed przyznaniem karty pobytu, ale starałem się o tym nie myśleć, bo każdy przekonywał mnie, że dostanę ten paszport. Związek wykonał wielką pracę i jestem za to bardzo wdzięczny, bo cała procedura trwała mniej, niż dwa lata! Teraz pozostaje mi tylko walczyć o kwalifikację olimpijską, a potem o medal – mówił zawodnik, cytowany przez oficjalną stronę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

– Ja powiedziałem, zawsze mówiłem, żeby się nie stresować, bo ja wszystko zrobię, żeby był medal olimpijski. Teraz jestem Polakiem, mam paszport, mogę zdobywać medale, reprezentować kraj. I staram się to robić – dodawał przed kamerą Eurosportu, już po zdobyciu srebrnego krążka ZIO 2026.

Czytaj też:

Kontrowersyjne słowa Przemysława Czarnka. Rosyjskie media oszalały z zachwytuCzytaj też:

Afera przed startem igrzysk paraolimpijskich. Rosjanie kpią po decyzji Polski