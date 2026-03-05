Nazywany następcą Bartosza Kurka. To ma być wielki transfer w PlusLidze

Sprowadzenie do Gorzowa Wielkopolskiego dwukrotnego mistrza świata (2014 i 2018), to z pewnością duży ruch na rynku transferowym w PlusLidze. Fabian Drzyzga jest znaną postacią, a jego obecność może dać sporą wartość w szeregach Cuprum Stilonu.

PlusLiga: Dawid Dulski wraca do Polski. Zagra w Cuprum Stilonie?

Gorzowianie dopiero po wygranej w Warszawie z PGE Projektem (3:0) mieli na dobre ruszyć na transferowe łowy na rynku. Tamto zwycięstwo za pełną pulę utwierdziło jednak zarządzających w przekonaniu, że PlusLiga w Gorzowie Wielkopolskim nadal będzie.

Warto przypomnieć, że historia klubu – w obecnej formie – jest stosunkowo krótka. Choć Gorzów Wielkopolski ma spore tradycje siatkarskie, z medalami mistrzostw Polski (srebro w 2000 i brąz w 1999 roku) czy Pucharem Polski (triumf w 1997 roku) na czele, a wychowankiem jest np. Sebastian Świderski, to zespół występuje w PlusLidze dopiero od kampanii 2024/25.

Dla kibiców z Gorzowa Wlkp. wielka siatkówka wróciła za sprawą fuzji Cuprum Lubin ze spółką Siatkarski Gorzów, mającą pod swoją batutą drugoligowy, gorzowski zespół. Tym samym Dolny Śląsk stracił PlusLigę, a ta zawitała do województwa lubuskiego.

Wracając jednak do Dawida Dulskiego, to siatkarz z rocznika 2002, który ma rewelacyjne warunki fizyczne. Atakujący pochodzący z Poznania, ale młodzieżowo wyszkolony również m.in. w Chemiku Bydgoszcz, miał już swoje momenty w PlusLidze. Mierzący 210 cm wzrostu Dulski grał w Zawierciu, Częstochowie oraz Nysie.

twitter

Co więcej, w maju 2023 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, powołany przez trenera Nikolę Grbicia. Przez wielu fachowców Dulski traktowany był nawet w roli naturalnego następcy Bartosza Kurka na pozycji atakującego w reprezentacji Polski.

Po fatalnym sezonie (2024/25) w szeregach PSG Stali Nysa, zakończonym spadkiem na zaplecze PlusLigi, Dulski zdecydował się na wyjazd do Francji. I właśnie we francuskiej lidze odzyskał radość z gry, dając klubowi Nice VB sporo jakości siatkarskiej. Nic więc dziwnego w tym, że był łakomym kąskiem na polskim rynku transferowym.

Jeśli Dulski utrzyma formę z Francji, drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego może mieć sporą pociechę z jego siatkarskich możliwości. Dodatkową korzyścią powinna być rola trenera Cuprum Stilonu. Hubert Henno do PlusLigi trafił właśnie z ligi francuskiej i z pewnością słyszał wiele dobrego o tym, co polski atakujący wyprawiał w jego ojczyźnie.

Czytaj też:

Kamil Semeniuk podjął decyzję ws. przyszłości. W tym klubie zagra PolakCzytaj też:

Sponsor zagrał na nosie PKOl. Specjalne nagrody dla olimpijczyków!