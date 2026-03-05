Sponsor zagrał na nosie PKOl. Specjalne nagrody dla olimpijczyków!

Plus poinformował, że ufundował specjalne nagrody finansowe dla polskich medalistów ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech.
To gest szczególnego uznania dla sportowców, którzy w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo dostarczyli nam momentów, których nigdy nie zapomnimy.
Dodatkowo Telewizja Polsat i Polsat Sport ufundowały specjalną nagrodę finansową dla panczenisty Damiana Żurka za niezwykle emocjonujące występy we Włoszech.
Plus zdecydował się ufundować po 100 tys. zł za srebrny medal i 75 tys. zł za brązowy. Decyzja o przyznaniu nagród medalistom została podjęta niezależnie od byłej już współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, którego jednym z kilku sponsorów był Polkomtel.
Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio sportowcom.
Wkrótce więcej informacji
Źródło: WPROST.pl / Polsat Sport