Sponsor zagrał na nosie PKOl. Specjalne nagrody dla olimpijczyków!

To gest szczególnego uznania dla sportowców, którzy w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo dostarczyli nam momentów, których nigdy nie zapomnimy.

Dodatkowo Telewizja Polsat i Polsat Sport ufundowały specjalną nagrodę finansową dla panczenisty Damiana Żurka za niezwykle emocjonujące występy we Włoszech.

Plus zdecydował się ufundować po 100 tys. zł za srebrny medal i 75 tys. zł za brązowy. Decyzja o przyznaniu nagród medalistom została podjęta niezależnie od byłej już współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, którego jednym z kilku sponsorów był Polkomtel.

Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio sportowcom.

Wkrótce więcej informacji