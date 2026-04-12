Nowy trener Igi Świątek w ogniu krytyki! To zachowanie wywołało kontrowersje

Iga Świątek po turnieju Miami Open (WTA 1000) zdecydowała się na ważną zmianę. Trener Wim Fissette przestał być szefem w sztabie polskiej tenisistki. Świątek zdecydowała się na rozstanie z Belgiem, oboje działali razem od października 2024 roku.

Trener Igi Świątek w ogniu krytyki. Francisco Roig nie zachował klasy?

Nowym trenerem Polki został Francisco Roig. Hiszpan, który zdecydowaną większość swojego szkoleniowego czasu poświęcił na obecność w sztabie Rafaela Nadala. Polka postanowiła spróbować wpuścić do swojej codzienności hiszpański pierwiastek, tak przydatny zwłaszcza podczas rozpoczynającego się sezonu na kortach ziemnych.

Jak się jednak okazuje, Roig miał niekoniecznie ładnie potraktować swojego wcześniejszego podopiecznego, z którym współpracował. Giovanni Mpetshi-Perricard, bo o nim mowa, przyznał wprost, że nie spodziewał się takiego rozstania ze strony Roiga.

– Mieliśmy spotkać się w Hiszpanii na tygodniowym obozie treningowym. O jego decyzji dowiedziałem się jednak od mojego agenta. Nie powiedział mi tego osobiście. Zaufałem jego słowu i temu, co miał wnieść do mojego zespołu. Tak szybkie zakończenie współpracy wydaje mi się przykre – zdradził tenisista w rozmowie z „L’Equipe”.

Francuz wywołał falę nieprzychylnych komentarzy pod adresem Hiszpana. Media społecznościowe już na początku kwietnia b.r. huczały od tej historii, ale powraca ona na nowo, kiedy tylko kolejne postaci ze świata tenisa poruszają ten wątek.

– Ta sprawa została rozwiązana nieładnie. O tym, że odchodzi do Igi Świątek, powiedział menedżerowi tenisisty, a dopiero on powiedział to zawodnikowi. Z mojego punktu widzenia to niedorzeczne. Okropne zachowanie trenera – Nicholas Monroe, amerykański deblista w jednym z podcastów, cytowany przez Eurosport.

Sam Hiszpan nie zabrał głosu w sprawie rozstania z francuskim graczem. Obecnie Roig jest skupiony na odpowiednim przygotowaniu do pierwszego startu pod jego ręką w wykonaniu Świątek. Polka weźmie udział w turnieju Porsche Tennis Grand Prix (WTA 500) w Stuttgarcie. Aktualnie czwarta tenisistka rankingu światowego WTA rozpocznie zmagania od II rundy.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

