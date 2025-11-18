Iga Świątek wybrana liderką rankingu! Polka zdystansowała Arynę Sabalenkę
Iga Świątek
Iga Świątek Źródło: Newspix.pl / ABACA
Sezon 2025 był udany dla Igi Świątek. Polka ponownie liczyła się w walce o najwyższe cele. Co ciekawe, polska tenisistka okazała się być najlepsza na świecie.

Choć ranking WTA na to nie wskazuje, bo liderką pozostaje Aryna Sabalenka, Białorusinka nie może się pochwalić wynikiem osiągniętym przez Polkę – co ciekawe – już czwarty rok z rzędu. O czym dokładnie mowa?

Kolejny rekord Igi Świątek. Polka okazała się być numerem 1

Ciekawe zestawienie przygotowało „OptaAce”, znane z zamiłowania do ciekawostek publikowanych za pośrednictwem portalu X. Wynika z niego, że Iga Świątek odniosła aż 63 zwycięstwa w sezonie 2025. A to jest najlepszy wynik spośród wszystkich tenisistek na świecie. Polka dokonała takie sztuki czwarty rok z rzędu, dokonując tego w latach 2022-25. Co ciekawe, taką serią mogą się pochwalić, oprócz Świątek, tylko cztery zawodniczki w historii. Dodajmy, legendarne tenisistki.

Mowa o Chris Evert (lata 1974-77), Martina Navratilova (1977-86) i Steffi Graf (1987-90). To pokazuje, o jakiej skali wyniku mowa w przypadku polskiej tenisistki.

twitter

Warto dodać, że po raz ostatni w sezonie Polka pojawiła się na korcie, reprezentując Polskę w trakcie Billie Jean King Cup. Polki zaprezentowały się na turnieju w Gorzowie Wielkopolskim ze świetnej strony, wygrywając wszystkie sześć spotkań (cztery singlowe i dwa deblowe). Świątek dołożyła do sukcesu dwa triumfy, dodatkowo wzbudzając zachwyt wśród kibiców – spragnionych zobaczenia występów Polki na żywo w kraju.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

Opracował:
Źródło: X / @OptaAce