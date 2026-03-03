Daria Abramowicz wprost o relacji z Igą Świątek. „Ja tego tak nie postrzegam”

Nie ulega wątpliwości, że Daria Abramowicz jest najbardziej znaną psycholog sportu, spoglądając na polskie realia. Oprócz najbardziej znanej i widocznej współpracy z Igą Świątek, ma na swoim koncie wiele innych – istotnych postaci – którym towarzyszyła, bądź towarzyszy na sportowej ścieżce.

Można tu wymienić np. piłkarkę nożną Ewę Pajor czy Aleksandrę Mirosław, mistrzynię olimpijską z igrzysk w Paryżu (2024).

Daria Abramowicz u Grzegorza Krychowiaka. Opowiedziała o Idze Świątek

W kontekście współpracy z wiceliderką rankingu WTA, mowa o wieloletnim, wspólnym działaniu Świątek z Abramowicz.

Psycholog jest obecna właściwie przez zdecydowaną większą część sezonu tenisistki, przemierzając razem z innymi członkami sztabu niemal cały świat. O realia współpracy ze Świątek zapytał prowadzący podcast Grzegorz Krychowiak. Czyli były reprezentant Polski w piłce nożnej, który zaliczył w narodowej drużynie równo 100 oficjalnych spotkań.

– Fundamentalne jest to, czego oczekuje sportowiec. Fundamentalne jest to, jakie są cele, jak wygląda ta mapa. I w jaki sposób to realizujemy. I wiem, że się powtarzam i mówiłam to już kilkanaście razy. Natomiast to wszystko determinuje, z jakich metod korzystamy. Czy rekomendacją, czy w ramach kompetencji, które dana osoba posiada, są to metody bardziej zorientowane na strategię z zakresu psychologii klinicznej, czy pracujemy bardziej coachingowo, korzystając ze strategii narzędzi treningu mentalnego głównie. Ale, tak jak powtarzam, wszystko zależy od tego, jakie są te cele […] Jeżeli wymaga tego zawodnik, chce tego i nie odnajduje się dobrze w pracy zdalnej, albo w pracy incydentalnej, albo nie może pozwolić sobie na to, żeby wracać do domu co chwila, do pracy stacjonarnej, to ta forma jest wtedy inna. Czy dlatego, ze ona jest inna, bo takie cele ma sportowiec albo taka jest specyfika dyscypliny sportu, ona jest zła? No nie, ona jest inna – przyznała Abramowicz.

Krychowiak dopytał również o rodzaj relacji, jaki łączy Abramowicz ze Świątek. Kwestia dotyczyła przede wszystkim wyjścia poza wątek profesjonalny.

Były piłkarz użył określenia „przyjaźni”. Co na to Abramowicz?

– Ja tego tak nie postrzegam. Totalnie jednak rozumiem, dlaczego to jest takie zagmatwane w odbiorze i interpretacji. Ale tak to działa w sporcie na topowym poziomie. W takich sportach, jak tenis, narciarstwo alpejskie – takie sporty podróżujące bardzo mocno – w różnych strefach czasowych i różne miejsca. Że nawet niektórzy sportowcy mówią o tym, że dla nich zespoły są taką rozszerzoną rodziną. Albo nazywają te zespoły swoim stadem i to jest okej. Ale to nie znaczy, że my operujemy w świecie zaplatania sobie włosów czy parzenia herbatek – skwitowała psycholog sportu.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

