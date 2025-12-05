Robert Lewandowski zagrał z Barceloną w otwarte karty. Oto oferta Polaka!

O tym, że Robert Lewandowski nie jest już w gronie postaci, które mistrzowie Hiszpanii chcą zatrzymać na kolejny sezon, poinformowali dziennikarze „The Athletic”. Ostatecznie w stolicy Katalonii ma wygrać kalkulacja, na podstawie której, to wiek będzie głównym czynnikiem „przeciw” przedłużeniu kontraktu z kapitanem reprezentacji Polski.

FC Barcelona rezygnuje z Roberta Lewandowskiego. Oto odpowiedź Polaka

Przypomnijmy, że RL9 trafił do Dumy Katalonii latem 2022 roku. Lewandowski był wówczas największą gwiazdą Bayernu Monachium i tak właściwie – całej niemieckiej Bundesligi. Polak w stolicy Bawarii spędził osiem lat (2014-22).

Wygląda na to, że po kolejnych czterech „Lewemu” przyjdzie pożegnać się z Barcą. Kontrakt Polaka wygasa w czerwcu 2026 roku. Choć RL9 nadal jest bramkostrzelny, polskiemu napastnikowi przydarzyło się już kilka urazów, wykluczających z gry w zespole trenera Hansiego Flicka. Dodatkowo Barcelona może zwyczajnie spoglądać w stronę młodszego następcy Polaka, mającego już 37 lat.

W przypadku transferu do Barcy, na pozycję napastnika, najczęściej wymieniany jest snajper Atletico Madryt, w przeszłości Manchesteru City, Argentyńczyk Julian Alvarez.

Pojawiają się jednak wieści, które mogą zaprzeczać wcześniejszym rewelacjom „The Athletic”. Możliwe bowiem, że Barca zdecyduje się przystać na ofertę ze strony… samego Lewandowskiego. Polakowi ma bowiem zależeć na pozostaniu w stolicy Katalonii. „Lewy” byłby gotów do zdecydowanej obniżki swoich dotychczasowych zarobków.

RL9 miałby być skory nawet o połowę obniżyć swoje wymagania finansowe, z 20 do 10 milionów euro za sezon. Ten argument może być kluczowy, ale niekoniecznie przesądzający o ew. pozostaniu Polaka w szeregach Dumy Katalonii.

Lewandowskim interesują się m.in. włoski AC Milan, tureckie Fenerbahce, a w ostatnich dniach coraz częściej wspomina się o gigantycznych pieniądzach na stole, które miałyby czekać na Polaka w kontekście wyjazdu do Arabii Saudyjskiej.

Póki co – nadal brakuje jednak wiążących i oficjalnych decyzji z obu stron. RL9 miał jedynie podjąć decyzję, że nie odejdzie z Barcelony w zimowym okienku transferowym, deklarując tym samym wypełnienie kontraktu do końca, czyli rzeczonego czerwca 2026.

