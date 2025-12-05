Zbigniew Boniek znów „wygrał internet”. Mocny komentarz o Ziobrze

Nie ma co ukrywać, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej czy wiceprezydent UEFA, a przede wszystkim – zasłużony w przeszłości reprezentant Polski – potrafi mocno „trafić” z aktywnością w mediach społecznościowych. Co istotne, „Zibi” komentuje nie tylko to, co dzieje się w świecie sportu, ale też poza nim.

Zawisza Bydgoszcz doceniony przez Bońka. Przy okazji dostało się Ziobrze

STS Puchar Polski przyzwyczaił do tego, że obfituje w niespodzianki. W 1/8 finału doszło do kilku naprawdę niespodziewanych wyników.

Przykłady? Jest ich co najmniej kilka. Trzecioligowa Avia Świdnik odprawiła wyróżniającą się na zapleczu PKO BP Ekstraklasy Polonię Bytom. Drugoligowa Chojniczanka Chojnice uporała się za to z ekstraklasową Koroną Kielce. A na koniec tej części rozgrywek, w ostatnim meczu – w czwartkowy (tj. 4 grudnia) wieczór trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz rozbił lidera Betclic 1. Ligi, Wisłę Kraków. I to w rozmiarach imponujących, bo aż 4:1.

Spore powody do radości z takiego wyniku mógł mieć Zbigniew Boniek. „Zibi” w trakcie wieczornego meczu pokusił się o kilka wpisów, związanych z meczem. Jeden z nich, choć w nawiązaniu do obrazka ze spotkania, niekoniecznie miał sportowy kontekst.

Trzeba jednak przyznać, że błyskawicznie zyskał popularność wśród internautów.

„Dobre i mądre ustawienie Zawiszy” – napisał Boniek, udostępniając zdjęcie, na którym widać było jasny przekaz z trybun stadionu w Bydgoszczy.

O jakim przekazie dokładnie mowa? Kibice zwrócili się w stronę Zbigniewa Ziobro, czyli polityka, o którym w ostatnich miesiącach jest wyjątkowo głośno.

„Ziobro za wszystkie krzywdy, które Polakom wyrządziłeś, zdychaj w piekle, bo na to zasłużyłeś!!!” – brzmiała treść transparentu na stadionie bydgoskiego Zawiszy.

twitter

Dodajmy, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny obecnie (tj. od kilku tygodni) przebywa w Budapeszcie. W połowie listopada b.r. unieważniono paszport polityczny Ziobry, dodatkowo został on też pozbawiony immunitetu.

Prokuratura Krajowa podejrzewa polityka związanego z obozem prawicy o dokonanie łącznie 26 przestępstw.

Czytaj też:

Losowanie MŚ 2026 w piłce nożnej. Na kogo trafi reprezentacja Polski?Czytaj też:

Telewizja Republika zaszokowała widzów! Marcin Gortat skwitował to krótko