Aleksandra Mirosław znów to zrobiła! Złoto i rekord świata Polki

Dla Aleksandry Mirosław to był trzeci złoty medal mistrzostw świata w karierze. Polka powtórzyła sukces z Innsbrucku (2018) i Hachioji (2019).

Poza trzema krążkami ze złota ma na swoim koncie także trzy brązowe medale MŚ wywalczone w 2014, 2021 i 2023 roku.

Dodatkowo należy też pamiętać o złocie olimpijskim z 2024 roku, jedynym dla reprezentacji Polski na tamtych letnich igrzyskach.

