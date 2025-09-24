Aleksandra Mirosław znów to zrobiła! Złoto i rekord świata Polki
Aleksandra Mirosław znów to zrobiła! Złoto i rekord świata Polki

Aleksandra Mirosław
Aleksandra Mirosław Źródło: Newspix.pl / Krzysztof Porebski / PressFocus
Aleksandra Mirosław złotą medalistką mistrzostw świata! Polka w wygrała wszystkie pojedynki we wspinaczce sportowej na czas w Seulu. W finale bijąc rekord świata z czasem 6,03 sekundy.

Dla Aleksandry Mirosław to był trzeci złoty medal mistrzostw świata w karierze. Polka powtórzyła sukces z Innsbrucku (2018) i Hachioji (2019).

Poza trzema krążkami ze złota ma na swoim koncie także trzy brązowe medale MŚ wywalczone w 2014, 2021 i 2023 roku.

Dodatkowo należy też pamiętać o złocie olimpijskim z 2024 roku, jedynym dla reprezentacji Polski na tamtych letnich igrzyskach.

