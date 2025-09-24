Fatalne doniesienia dla reprezentacji Polski. Tego Jan Urban się nie spodziewał

Jaki jest powód? Kontuzja, której reprezentant Polski, nabawił się podczas niedzielnego meczu Serie A. Nicola Zalewski rozpoczął mecz z Torino w wyjściowym składzie Atalanty. Jak się jednak okazało, wyprawa do stolicy Piemontu okazała się dla Polaka wyjątkowo nieszczęśliwa. Zalewski już po niespełna 10 minutach musiał opuścić boisko.

Nicola Zalewski kontuzjowany. Nie pomoże drużynie Jana Urbana?

Doniesienia z Półwyspu Apenińskiego względem zdrowia Zalewskiego niestety nie są najlepsze. Kontuzja mięśniowa uda, której nabawił się ofensywnie usposobiony piłkarz, może wykluczyć go z najbliższej przerwy reprezentacyjnej. Kontuzja mięśnia dwugłowego uda to przynajmniej dwa-trzy tygodnie pauzy zawodnika. Nawet jeśli Polak wróci do zdrowia, potrzebny będzie również powrót do treningów, więc trudno zakładać, że Atalanta zdecyduje się wypuścić Zalewskiego na zgrupowanie reprezentacji Polski.

To zła informacja dla Jana Urbana. Szkoleniowiec, który bardzo dobrze rozpoczął pracę z reprezentacją Polski, bo od wyjazdowego remisu z Holandią (1:1) oraz wygranej nad Finlandią (3:1), straci jednego z najważniejszych piłkarzy drużyny. Zalewski imponuje zwłaszcza w kontekście kreacji sytuacji w ofensywie. Wygląda na to, że selekcjoner Urban będzie zmuszony do szukania nowego rozwiązania na jedną z flanek Polaków.

Kiedy i gdzie kolejny mecz rozegra piłkarska reprezentacja Polski?

Polacy swój najbliższy mecz zagrają ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W Chorzowie Polacy towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

