Jan Urban przerwał milczenie o Michale Probierzu. „Kurde, ale jak długo?”

Nie jest tajemnicą, że Michał Probierz w bardzo kiepskiej atmosferze rozstał się z piłkarską reprezentacją Polski. Polski trener przejmował drużynę narodową w trudnym momencie, po fatalnej kadencji w wykonaniu Portugalczyka Fernando Santosa.

Jan Urban o Michale Probierzu. Ważne słowa ze strony selekcjonera

Probierz zdołał awansować z reprezentacją Polski na Euro 2024, przechodząc udanie przez ścieżkę barażową. Na samym turnieju w Niemczech Polacy zdołali zdobyć jednak tylko punkt, choć akurat w starciu z wicemistrzami świata Francuzami (1:1). Grupa była jednak mocno wymagająca, bo Polska mierzyła się też z Holandią (1:2) i Austrią (1:3).

Ostatecznie PZPN nie rozstał się z Probierzem po ME, ale w trakcie eliminacji do przyszłorocznego (2026) mundialu. W czerwcu doszło bowiem do serii niewytłumaczalnych wydarzeń, na czele z odebraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu, czy porażki w Helsinkach z Finlandią (1:2).

Probierz sam zrezygnował, mocno naciskany przez opinię publiczną. Jego następcą został Jan Urban. We wrześniowych meczach kadra Polski zaprezentowała się bardzo solidnie, remisując w Rotterdamie z Holandią (1:1) oraz wygrywając w Chorzowie z Finlandią (3:1). Do zespołu powrócił też Lewandowski, wcześniej skłócony z Probierzem.

Co Urban myśli o sytuacji Probierza z perspektywy czasu?

– Współczuję mu strasznie. Bo wiem, co to oznacza, kiedy zajrzysz obojętnie do jakich mediów, a tam jest „to źle, to źle, a to przez niego”. No nie. Trzeba mieć naprawdę bardzo mocną psychikę, żeby z takimi rzeczami sobie radzić. Bo jeśli to jest za mocne, to nie jest łatwo. Jesteś sportowcem, w naszym przypadku Michał też grał w piłkę, później był trenerem i też przeżył swoje zwolnienia. Wzloty i upadki, to jest normalne. I jesteś w dużym stopniu przygotowany na to, że w jakimś momencie ktoś cię zwalnia. I nie szkodzi, że to jest zwolnienie lokalne, w danym klubie, bo tam przecież na miejscu też masz wszystkich znajomych i dookoła słyszysz to i owo, z każdej strony. Jesteś na to przygotowany. Ale tutaj ta krytyka, okej, nie ma sprawy, komuś się nie podoba, jako media macie do tego prawo, krytykować. Kurde, ale jak długo? – powiedział Urban, w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim w ich podcaście dla Onetu.

Kiedy i gdzie kolejny mecz rozegra piłkarska reprezentacja Polski?

Polacy swój najbliższy mecz zagrają ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W Chorzowie Polacy towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

