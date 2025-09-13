Polacy z awansem na mistrzostwa świata? Sensacyjne wieści ws. reprezentacji

Przypomnijmy, że w czerwcu b.r. doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi w kontekście piłkarskiej reprezentacji Polski. Zespół prowadzony przez trenera Michała Probierza stanął w obliczu ogromnego kryzysu, zarówno wizerunkowego, jak i sportowego. Zaczęło się od konfliktu na linii selekcjonera i Roberta Lewandowskiego. „Lewy” został pozbawiony opaski kapitańskiej, po czym błyskawicznie podjął decyzję, że dopóki Probierz będzie pracował przy drużynie narodowej, dopóty on w reprezentacji Polski nie zagra.

Czy Polska zagra na MŚ 2026 w piłce nożnej? Znamy opinię kibiców!

Klimat wokół najważniejszej piłkarskiej drużyny w kraju zmienił się jednak w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Powód? Przede wszystkim doszło do roszady na stanowisku selekcjonera. Probierz zrezygnował, a jego następcą został Jan Urban. Człowiek, który – jak pokazują decyzje w roli selekcjonera Polaków – zdecydowanie bardziej łączy, a nie dzieli. Jednym z najmocniejszych argumentów „za” Urbanem już na otwarciu jego kadencji było porozumienie ze wspomnianym Lewandowskim. „Lewy” nie tylko wrócił do drużyny, ale też ponownie został kapitanem reprezentacji.

A żeby współpraca obu panów jeszcze lepiej się układała, to RL9 dołożył jeszcze ważnego gola w meczu z Finlandią (3:1), a wcześniej mnóstwo pracy w kontekście rywalizacji z Holendrami (1:1). Polacy zdobyli za to łącznie cztery punkty, które mocno przybliżyły zespół do awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Właśnie o ten kontekst zapytaliśmy Polki i Polaków. Dokładne pytanie sondażowe brzmiało: Czy Pani/Pana zdaniem reprezentacja Polski pod wodzą trenera Jana Urbana awansuje na przyszłoroczny mundial? Na zlecenie „Wprost” agencja SW Research przeprowadziła badanie, którego wyniki z pewnością napawają optymizmem.

Ponad połowa pytanych odpowiedziała bowiem, że Polska awansuje na turniej, który w przyszłym roku (tj. 2026) odbędzie się w Meksyku, USA i Kanadzie. Co prawda wiara w bezpośredni awans do zaledwie 15,1 proc. Ale już spoglądając na możliwości awansu poprzez baraże, tutaj kibice są bardziej optymistycznie nastawieni. 36,1 proc. to zdecydowanie najczęściej wybierana odpowiedź przez przepytywanych.

Co ciekawe, co do odpowiedzi na „nie”, takich było zaledwie 18,1 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-10 września 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Polacy swój najbliższy mecz zagrają ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W Chorzowie Polacy towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

