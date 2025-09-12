Robert Lewandowski jak Lionel Messi. Cristiano Ronaldo za plecami Polaka

Polak 21 sierpnia b.r. skończył 37 lat. Robert Lewandowski niejednokrotnie udowadniał jednak, że w jego przypadku metryka to tylko liczba, a jako napastnik w tak wielkich klubach, jak FC Barcelona obecnie, a dawniej Bayern Monachium, potrafi błyszczeć na tle największych gwiazd światowego futbolu.

Liga Mistrzów: Robert Lewandowski i Lionel Messi najlepsi w Europie!

Popisy strzeleckie „Lewego” to jego firmowa specjalność, co widać w wielu zestawieniach statystycznych. Jedno z ciekawszych w ostatnim czasie przedstawiono za pośrednictwem mediów społecznościowych. Konkretniej strona B/R Football, która umieściła szczególną – z perspektywy polskich kibiców – ciekawostkę związaną bezpośrednio z najlepszym polskim piłkarzem ostatnich kilkunastu lat.

To wszystko ze względu na rozpoczynającą się w najbliższy wtorek (tj. 16 września) Ligą Mistrzów. Konkretniej fazą ligową najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywek klubowych pod egidą UEFA, czyli innymi słowy, na Starym Kontynencie. Lewandowski został zestawiony z Lionelem Messim. Okazuje się bowiem, że tylko Polak i Argentyńczyk mogą się pochwalić dubletem pod względem meczów, w których strzelili po cztery gole. Łącznie takich przypadków w dziejach Ligi Mistrzów było 17, ale tylko Messi i Lewandowski dokonali tej sztuki dwukrotnie. Próżno szukać w tym zestawieniu choćby słynnego Portugalczyka Cristiano Ronaldo.

W przypadku RL9 mowa o czasach występów w niemieckich klubach. Najpierw słynny mecz z Realem Madryt, gdzie w barwach Borussi Dortmund Polak niemal w pojedynkę ośmieszył Królewskich. A druga taka historia to rywalizacja w barwach Bayernu Monachium. Wówczas Lewandowski ustrzelił cztery gole, grając przeciwko belgradzkiej Red Star, znanej jako FK Crevena Zvezda. Co ciekawe, z tym drugim rywalem w tegorocznych eliminacjach do LM przegrał… mistrz Polski, Lech Poznań.

Co do pierwszego spotkania Barcelony – która poza „Lewym” ma również w swoich szeregach Wojciecha Szczęsnego – kibice będą musieli poczekać aż do czwartku (tj. 18 września). Wówczas to mistrzowie Hiszpanii zmierzą się w bardzo ciekawie zapowiadającym się spotkaniu wyjazdowym z angielskim Newcastle. Początek tego spotkania o godzinie 21:00. Transmisja na antenie Canal+ Extra 1.

