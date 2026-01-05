Legendarny siatkarz nagle kończy karierę! Cały świat pamięta ten jeden mecz

Historia Dimitrija Muserskiego to z pewnością materiał na scenariusz filmowy. Już sam fakt, że mierzący aż 218 cm siatkarz w trakcie kariery z powodzeniem zmienił pozycję, ze środkowego na atakującego (co ciekawe, wcześniej w drugą stronę) – i to po raz pierwszy na „dużej scenie” w finale olimpijskim – daje pewien obraz, o jakiej skali mowa.

Dimitrij Muserski kończy karierę. Zaskakująca decyzja rosyjskiego giganta

Zawodnik z rocznika 1988 pochodzi z Ukrainy, dorastał w Charkowie, ale podobnie jak spora część siatkarzy – ostatecznie zaczął reprezentować barwy Rosji. Choć co ciekawe, jeszcze w 2006 roku Muserski występował na ME juniorów w roli reprezentanta Ukrainy.

Odkąd jednak oficjalnie zmienił barwy narodowe – co w obecnej sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą, jest mocno kontrowersyjne – szybko zyskał międzynarodową sławę. Przede wszystkim warunki fizyczne Muserskiego budziły ogromny podziw.

Oprócz sukcesów klubowych siatkarz mógł się przede wszystkim pochwalić złotem olimpijskim zdobytym w 2012 roku. Wówczas w trakcie spotkania doszło do zaskakującej zmiany. Rosjanie przegrywali bowiem z rozpędzoną Brazylią i Muserski przeszedł ze środka na atak. Jak się miało okazać, to był klucz do późniejszego odwrócenia starcia i wyciągnięcia finału z rezultatu 0:2 w setach na ostateczne 3:2 dla rosyjskiego teamu.

Sam Muserski dołożył jeszcze reprezentacyjnie m.in. mistrzostwo Europy (2013), złota w Lidze Światowej (2011 i 2013), Pucharze Świata (2011) i Lidze Narodów (2018) – a sam wyjechał do Japonii. W azjatyckiej lidze przecierał szlaki, już w 2018 roku parafując umowę z klubem Suntory Sunbirds. W tej drużynie występował m.in. w sezonie 2024/25 wspólnie z Aleksandrem Śliwką, doświadczonym reprezentantem Polski.

Teraz, w wieku 37 lat, Muserski ogłosił, że po zakończeniu kampanii 2025/26 zakończy profesjonalną karierę. Na swoim koncie Rosjanin na m.in. cztery mistrzostwa Japonii (2021, 2022, 2024 i 2025) czy Klubowe Mistrzostwa Azji (2023).

Nie ulega wątpliwości, że Muserski wskazał kierunek dla innych Europejczyków względem gry w osiągającej obecnie spore sukcesy wizerunkowe lidze. A dodatkowo Rosjanin zarobił mnóstwo pieniędzy, tak długo będąc gwiazdą w Japonii.

