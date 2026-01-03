Kibice wydali wyrok na kadrę polskich skoczków. Zaskakujące wyniki sondażu!

Nie ulega wątpliwości, że skoki narciarskie – zwłaszcza w XXI wieku – przynosiły reprezentacji Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, mnóstwo radości. Co więcej, kończyło się z medalami na szyjach poszczególnych reprezentantów, a kibice mogli być dumni, że również w olimpijskim wydaniu potwierdza się fakt bycia potęgą w światowej stawce tej sportu.

W klasyfikacji wszech czasów właśnie skoki narciarskie są najbardziej obfitymi w kontekście medali dla Polski w historii ZIO. Było ich dziesięć. Na drugim miejscu łyżwiarstwo szybkie (6), a na trzecim biegi narciarskie (5).

ZIO 2026: Czy Polska znów będzie miała medal w skokach narciarskich?

Nawet kiedy wydawało się, że jest już bardzo źle, skoki nadal się broniły. Najlepszym przykładem są ostatnie ZIO, które odbyły się w Pekinie (2022). Wówczas reprezentacja Polski sięgnęła po tylko jeden krążek. Brąz w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni zdobył Dawid Kubacki.

Na półmetku 74. Turnieju Czterech Skoczni trudno nawet wyrokować, czy jedyny polski medalista ZIO 2022... pojedzie na igrzyska. Kubacki jest bowiem w kiepskiej formie, podobnie jak dwukrotny mistrz świata Piotr Żyła.

Obecnie wydaje się, że najbliżej wyjazdu na Półwysep Apeniński na ZIO 2026 są: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i któryś z dwójki – Maciej Kot lub Paweł Wąsek. Dodatkowo należy pamiętać, że na igrzyskach będzie rozgrywany konkurs mikstów (brak np. męskiego konkursu drużynowego) i rywalizacja kobiet. W przypadku kobiecej odsłony z pewnością dużo dobrego można napisać o występach w sezonie 2025/26 Anny Twardosz.

Wspomniany Stoch zdobył aż cztery medale w olimpijskich dziejach. Trzy złote indywidualnie (dwa w 2014 i jeden w 2018), a do tego w konkursie drużynowym (2018). Wśród skoczków multimedalistą jest również... obecny szef Stocha, czyli Adam Małysz – prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Orzeł z Wisły ma w dorobku cztery medale, trzy srebrne (2002 i dwa z 2010) i jeden brązowy (2002).

W kontekście skoków po złoto ZIO sięgał jeszcze Wojciech Fortuna, fantastycznym występem w Sapporo w 1972 roku. Do listy medalistów trzeba też dopisać członków brązowej drużyny z 2018 roku. Obok Stocha byli to Kubacki (mając tym samym dwa medale ZIO), Stefan Hula i Maciej Kot.

Trudno się zatem dziwić, że mając taką wyliczankę medalową, nawet trwająca zapaść kadry Polski w kontekście czołowych rezultatów nie przekreśla definitywnie nadziei na miejsca na olimpijskim podium. Kibice w liczbie 35,5 proc. uważają bowiem, że Polska zgarnie we Włoszech medal igrzysk w skokach narciarskich.

Nieco więcej w sondażu na zlecenie WPROST twierdzi, że tym razem obejdzie się bez medalu. Negatywnie (bądź realnie) nastawionych jest 39 proc. przepytanych. Za to 25,5 proc. na pytanie: Czy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 reprezentacja Polski sięgnie po medal w skokach narciarskich? – stwierdziło, że nie ma jednoznacznego zdania.

Badanie zostało zrealizowane w dniu 31 grudnia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 822 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

