Mistrzyni nie zagra w Australian Open! Wielki Szlem bez koszmaru Igi Świątek

Chińska tenisistka zajmuje obecnie 24. miejsce w rankingu WTA. Qinwen Zheng ma jednak ogromny potencjał ku temu, żeby skutecznie rywalizować właściwie we wszystkich najważniejszych turniejach na świecie. Wiadomo już jednak, że sezon 2026 Chinka rozpocznie od poważnej absencji, bo zrezygnowała z udział w Australian Open.

Australian Open: Mistrzyni olimpijska zrezygnowała. To koszmar Świątek

W 2025 roku Chinka przeszła operację łokcia, a kiedy pojawia się na korcie, to najczęściej rozczarowywała – aniżeli faktycznie nawiązywała do swoich największych osiągnięć. Takowe przypadały na sezon 2024. Zheng rozpoczęła bowiem kapitalnie, bo od finału… właśnie w Australian Open. Podczas rywalizacji w Melbourne lepsza okazała się tylko Aryna Sabalenka. Białorusinka rozpoczęła wówczas marsz po fotel liderki rankingu WTA. Jak się okazało, skuteczny w wykonaniu zawodniczki pochodzącej z Mińska.

Wracając jednak do Chinki, oprócz finału AO 2024, Zheng sięgnęła po złoty medal na igrzyskach w Paryżu. Na kortach im. Rolanda Garrosa, tak ukochanych przez Igę Świątek, chińska zawodniczka znalazła sposób na Polkę – to na etapie półfinału – oraz ostatecznie rozstrzygnęła na swoją korzyść również mecz o złoto.

Z tego też względu można mówić w kontekście Chinki o koszmarze dla polskiej mistrzyni. Akurat w stolicy Francji lepsza okazała się wówczas Zheng.

Zdobywczyni złota IO 2024 swoją decyzję względem nieobecności w Australii przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Chociaż moja rekonwalescencja przebiega dobrze i przygotowania do sezonu poszły bez problemów, udział w Wielkim Szlemie wymaga od zawodników wytrzymania ekstremalnych warunków. Obecnie nie jestem jeszcze w mojej najlepszej dyspozycji” – wyjaśniła we wpisie Chinka.

Warto przypomnieć, że Australian Open jest ostatnim z turniejów Wielkiego Szlema, którego w swoim dorobku nie ma Iga Świątek. Polka czterokrotnie wygrywała na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu, do tego jeden sukces w US Open oraz ten ubiegłoroczny – wielki wyczyn na trawiastej nawierzchni legendarnego Wimbledonu.

Czy 2026 roku będzie czasem na skompletowanie tytułów w Melbourne przez Polkę? Świątek w Australian Open dwa razy była już w półfinałach. Ten ostatni, to poprzednia edycja i porażka dosłownie o jedną-dwie piłki z późniejszą mistrzynią Madison Keys.

Eliminacje do Australian Open 2026 ruszają już 12 stycznia. Losowanie drabinek turnieju głównego odbędzie się trzy dni później (tj. 15.01). Zmagania w Melbourne potrwają za to do 1 lutego.

