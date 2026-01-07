Polska nie ma sobie równych w United Cup! Komplet zwycięstw i pewny awans

Po imponującym, pierwszym zwycięstwie nad Niemcami (3:0), z dużym optymizmem można było spoglądać na kolejne wyzwanie, które stało przed tenisową reprezentacją Polski. Holandia wydawała się być przeciwnikiem „łatwiejszym” do ogrania, choć jak to często bywa w przypadku tenisowych rozgrywek, rankingi nie do końca grają rolę.

United Cup 2026: Polska z kompletem zwycięstw! Z kim w ćwierćfinale?

Po raz kolejny tę teorię potwierdził Hubert Hurkacz. Polski tenisista po ponad półrocznej przewie, która była spowodowana poważną kontuzją oraz późniejszą rehabilitacją, obecnie jest zawodnikiem sklasyfikowanym na 83 miejscu w rankingu ATP.

Nie przeszkodziło to jednak „Hubiemu” w drugim zwycięstwie podczas tegorocznej rywalizacji w Sydney. Po efektownym odprawieniu światowej „trójki”, czyli Niemca Alexandra Zvereva, w nocy z wtorku na środę polskiego czasu, tenisista z Wrocławia ograł w dwóch setach Holendra Tallina Griekspoora. Czyli zawodnika, który jest aktualnie na 25 pozycji w światowych zestawieniach.

Wygrana Hurkacza zapewniła Polsce pewne miejsce w ćwierćfinale imprezy. „Hubi” wygrał 6:3, 7:6(4). Warto dodać, że po powrocie Polak nie dał się ani razu przełamać zarówno Niemcowi, jak i Holendrowi.

Kolejne zwycięstwo do polskiego dorobku dołożyła Iga Świątek. Przeciwniczką Polki była Suzan Lamens, aktualnie numer 97 światowych list. Zgodnie z przewidywaniami, Świątek zrobiła dokładnie to, co do niej należało. Polka wygrała 6:3, 6:2.

A do kompletu warto pochwalić polski mikst. Ponownie w składzie Katarzyna Kawa i Jan Zieliński – poradzili sobie z holenderską konkurencją. Duet pokonał Demi Schuurs i Davida Pela 6:3, 3:6, 10:4. Stało się zatem jasne, że Polska rozgrywki w grupie F zakończy z dorobkiem kompletu sześciu zwycięstw, tracąc jedynie jednego seta – właśnie w ostatnim spotkaniu wspomnianego miksta.

twitter

Z kim Polska zagra w ćwierćfinale? Rywalami będą gospodarze, czyli Australia. W składzie australijskiego teamu jest męska „szóstka” Alex de Minaur i 32. rankingu WTA – Maya Joint.

Spotkanie o najlepszą czwórkę United Cup 2026 już 9 stycznia, tj. w najbliższy piątek. Zwycięzca rywalizacji Australia – Polska zagra o finał ze zwycięzcą ćwierćfinału USA – Grecja.

Wszystkie mecze United Cup 2026, będą pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Reprezentacja Polski w United Cup. Historia całkiem pozytywna!

Warto przypomnieć, że United Cup zastąpiło ATP Cup, które było rozgrywane w latach 2020-22. Wcześniej rozgrywki były znane jako Puchar Hopmana. W przypadku tej ostatniej z rywalizacji Polska triumfowała w 2015 roku.

Polski zespół ograł duet z USA 2:1, a drużyny tworzyli: Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz oraz Serena Williams i John Isner. W Pucharze Hopmana reprezentacja Polski (w składzie Agnieszka Radwańska i Grzegorz Panfil) była również w finale w edycji 2014, przegrywając z Francją (1:2).

Co do obecnego formatu, czyli United Cup, na trzy rozegrane edycje Polska była w finale dwukrotnie. W 2024 roku polski zespół przegrał 1:2 z Niemcami, a w ubiegłorocznej odsłonie (2025) lepszy okazał się team USA (0:2 na niekorzyść Polski).

W obu przypadkach drużynę po stronie polskiej tworzyli duet Iga Świątek – Hubert Hurkacz, zarówno w wydaniu singlowym, jak i deblowym.

Czytaj też:

Kamil Stoch został oficjalnie pożegnany. Poruszający gest dla polskiego mistrzaCzytaj też:

Trener reprezentacji Polski siatkarzy o meczu z Rosją. „Nie byłbym zadowolony”