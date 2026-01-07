Hitowy transfer Polaka stał się faktem! Rekordowe pieniądze od giganta

Wieści dotyczące Oskara Pietuszewskiego przekazano w środowe (tj. 7 stycznia), wczesne popołudnie. Polak od kilku dni był mocno łączony z FC Porto. Teraz już oficjalnie wiadomo, że już w zimowym oknie transferowym Pietuszewski opuścił PKO BP Ekstraklasę.

Portugalski gigant za Polaka miał zapłacić w okolicach 10 milionów euro. To gigantyczne pieniądze, które wylądowały na koncie dotychczasowego klubu piłkarza – Jagiellonii Białystok.

Oskar Pietuszewski piłkarzem FC Porto. Miliony na koncie Jagiellonii Białystok!

Co ciekawe, piłkarzami portugalskiego klubu są już Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Duet obrońcow, którzy są również kluczowymi postaciami w reprezentacji Polski – wyrobił sobie świetną markę na boiskach w Portugalii. FC Porto z pewnością ceni sobie wartościowych zawodników, których można wyciągnąć za w miarę rozsądne pieniądze.

A w przypadku kwoty rzędu 10 mln euro, z pewnością nie jest to powalająca wartość na rynku europejskim. Co innego przelicznik dla polskich realiów.

