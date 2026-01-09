Płacz Igi Świątek na korcie. Niepokojące obrazki w trakcie meczu

Kibice śledzący spotkanie mogli jednak zaobserwować mocno niepokojące obrazki związane z płaczem polskiej tenisistki. Przy stanie 2:1 w I secie, po serwisie wiceliderki rankingu WTA, w boksie reprezentacji Polski – Polka była wyraźnie zdenerwowana – pozwalając sobie na upust emocji.

Co dokładnie się wydarzyło? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Trener Świątek, Belg Wim Fissette, uspokoił nieco sytuację, a Polka wróciła do gry. Polka jest z pewnością faworytką starcia z Australijką.

Niewykluczone, że coś zdrowotnego może doskwierać liderce polskiej drużyny. Niezależnie jednak od wspomnianych obrazków na początku seta, Polka prowadzi w całym spotkaniu i wydaje się pewnie kroczyć po zwycięstwo w starciu.

Wszystkie mecze United Cup 2026, będą pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Reprezentacja Polski w United Cup. Historia całkiem pozytywna!

Warto przypomnieć, że United Cup zastąpiło ATP Cup, które było rozgrywane w latach 2020-22. Wcześniej rozgrywki były znane jako Puchar Hopmana. W przypadku tej ostatniej z rywalizacji Polska triumfowała w 2015 roku.

Polski zespół ograł duet z USA 2:1, a drużyny tworzyli: Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz oraz Serena Williams i John Isner. W Pucharze Hopmana reprezentacja Polski (w składzie Agnieszka Radwańska i Grzegorz Panfil) była również w finale w edycji 2014, przegrywając z Francją (1:2).

Co do obecnego formatu, czyli United Cup, na trzy rozegrane edycje Polska była w finale dwukrotnie. W 2024 roku polski zespół przegrał 1:2 z Niemcami, a w ubiegłorocznej odsłonie (2025) lepszy okazał się team USA (0:2 na niekorzyść Polski).

W obu przypadkach drużynę po stronie polskiej tworzyli duet Iga Świątek – Hubert Hurkacz, zarówno w wydaniu singlowym, jak i deblowym.

