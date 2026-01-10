Hubert Hurkacz zaczarował w United Cup. Kapitalny występ Polaka!

Hubert Hurkacz powraca na dużą tenisową scenę w wielkim stylu. Polak po dokładnie 208 dniach przerwy w występach, ze względu na poważną kontuzję kolana, właśnie w United Cup 2026 po raz pierwszy pojawił się na korcie.

Hubert Hurkacz – Taylor Fritz. Wielkie zwycięstwo dla reprezentacji Polski!

Wrocławian występy w australijskim Sydney rozpoczął od efektownego ogrania Alexandra Zvereva, czyli światowego numeru 3. Następnie wygrana z Holendrem Tallonem Griekspoorem (25. ATP) oraz minimalna porażka – ale po świetnym pojedynku z Alexem De Minaurem. Australijczyk komplementował zresztą Hurkacza za jego powrót, wielokrotnie podkreślając, jak trudną przeprawę zaliczył z Polakiem w ćwierćfinale United Cup 2026. Dodajmy, De Minaur to numer 6 w rankingu ATP.

twitter

Australijski turniej nie zwalnia tempa i decydujące mecze rozgrywane są dzień po dniu. Po trzysetowej dawce z Australijczykiem dzień później – już na poziomie półfinału – Hurkacz stanął do gry z Taylorem Fritzem. Amerykanin to numer 9 na światowych listach.

Co ciekawe, obaj panowie spotkali się podczas... United Cup 2025, na poziomie finału. Wówczas Hurkacz okazał się minimalnie gorszy, co z pewnością pozostało w głowie tenisisty z Wrocławia. Chęć rewanżu plus naprawdę wysoka forma sprawiły, że w półfinałowym starciu w Sydney, polski zawodnik postawił wszystko na jedną kartę.

Mecz dwóch świetnie serwujących tenisistów zakończył się... dwoma tie-breakami. Hurkacz w pierwszej partii był w sporych opałach, musząc bronić piłek setowych przy stanie 4:5. Obronił się jednak świetnym serwisem, a następnie rozstrzygnął tie-breaka na swoją korzyść. Drugi set? Tutaj więcej inicjatywy było po stronie Hurkacza. Fritz nie był aż tak regularny, co skrzętnie wykorzystał Polak.

Hurkacz zagrał bardzo solidny tenis, wygrywając najważniejsze punkty w świetnym stylu. Wygrywając całe spotkanie 7:6, 7:6. Dodajmy, w dwóch tie-breakach Polak oddał Amerykaninowi tylko trzy punkty – to absolutna dominacja.

twitter

Polska – USA w półfinale United Cup 2026. Gdzie i kiedy oglądać?

Kolejnym meczem będzie singlowy pojedynek wagi ciężkiej. Zmierzą się bowiem Iga Świątek i Coco Gauff. I na koniec mikst, tu wybór uczestniczek i uczestników może być różny. USA grał w zestawie Coco Gauff / Christian Harrison. W przypadku polskiego duetu najpewniej może być to ponownie duet Katarzyna Kawa / Jan Zieliński.

Warto dodać, że w pierwszym półfinale United Cup – po pasjonującej rywalizacji – Szwajcaria ograła Belgię 2:1. O sukcesie zadecydowało zwycięstwo szwajcarskiej drużyny w mikście.

Wszystkie mecze United Cup 2026, będą pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Kluczowa decyzja dla reprezentacji Polski. Ten ruch dał sukces w United CupCzytaj też:

Cios dla legendy polskich skoków. Szokujące wieści z Zakopanego